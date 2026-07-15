ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en agosto de 2026

ANSES ya puede calcular el aumento que recibirán los jubilados y pensionados en agosto de 2026 , luego de que el INDEC publicara el índice de inflación correspondiente a junio. El ajuste se aplicará según la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024 .

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra de máximo y quiénes pueden acceder al beneficio

Con ese porcentaje también quedaron proyectados los montos que cobrarán las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales. Además, resta definir si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos.

El aumento de las jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto de 2026 será del 1,9% , de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC para junio. Ese porcentaje se aplica en cumplimiento del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales de los haberes previsionales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El ajuste surge del último dato de inflación publicado por el INDEC y se calcula con la fórmula de movilidad vigente.

Con este incremento, los jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos estimados:

La actualización alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional administrado por ANSES y se liquida de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite. El porcentaje surge directamente del índice de inflación informado por el INDEC y forma parte del mecanismo de movilidad vigente.

Con el incremento también se proyectan los nuevos montos de las prestaciones y el posible pago del bono extraordinario. Ilustración Los Andes

Bono para jubilados de ANSES: cuánto podrían cobrar en agosto de 2026

Además del aumento por movilidad, todavía queda pendiente la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Si el Gobierno decide mantener ese refuerzo, los haberes finales quedarían conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $489.817,13.

$489.817,13. Jubilación máxima: $2.823.171,19.

$2.823.171,19. PUAM: $405.853,70.

$405.853,70. PNC por invalidez o vejez: $363.872,00.

$363.872,00. PNC para madres de siete hijos: $489.817,13.

De acuerdo con el esquema vigente, el bono se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, los titulares que perciben ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por ANSES.

Hasta el momento, la continuidad de este refuerzo económico para agosto de 2026 no fue confirmada oficialmente. Por ese motivo, los montos finales dependerán de la decisión que adopte el Gobierno en las próximas semanas.