15 de julio de 2026 - 09:40

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en agosto de 2026

Tras el dato de inflación del INDEC, ya se puede calcular el aumento que ANSES aplicará en agosto de 2026 y los nuevos haberes previsionales.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

ANSES ya puede calcular el aumento que recibirán los jubilados y pensionados en agosto de 2026, luego de que el INDEC publicara el índice de inflación correspondiente a junio. El ajuste se aplicará según la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024.

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Con ese porcentaje también quedaron proyectados los montos que cobrarán las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales. Además, resta definir si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos.

El ajuste surge del &uacute;ltimo dato de inflaci&oacute;n publicado por el INDEC y se calcula con la f&oacute;rmula de movilidad vigente.

El ajuste surge del último dato de inflación publicado por el INDEC y se calcula con la fórmula de movilidad vigente.

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en agosto

El aumento de las jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto de 2026 será del 1,9%, de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el INDEC para junio. Ese porcentaje se aplica en cumplimiento del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales de los haberes previsionales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este incremento, los jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos estimados:

  • Jubilación mínima: $419.817,13
  • Jubilación máxima: $2.823.171,19
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70
  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $293.872,00
  • PNC para madres de siete hijos: $419.817,13

La actualización alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema previsional administrado por ANSES y se liquida de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite. El porcentaje surge directamente del índice de inflación informado por el INDEC y forma parte del mecanismo de movilidad vigente.

Con el incremento tambi&eacute;n se proyectan los nuevos montos de las prestaciones y el posible pago del bono extraordinario.

Con el incremento también se proyectan los nuevos montos de las prestaciones y el posible pago del bono extraordinario.

Bono para jubilados de ANSES: cuánto podrían cobrar en agosto de 2026

Además del aumento por movilidad, todavía queda pendiente la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Si el Gobierno decide mantener ese refuerzo, los haberes finales quedarían conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $489.817,13.
  • Jubilación máxima: $2.823.171,19.
  • PUAM: $405.853,70.
  • PNC por invalidez o vejez: $363.872,00.
  • PNC para madres de siete hijos: $489.817,13.

De acuerdo con el esquema vigente, el bono se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, los titulares que perciben ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por ANSES.

Hasta el momento, la continuidad de este refuerzo económico para agosto de 2026 no fue confirmada oficialmente. Por ese motivo, los montos finales dependerán de la decisión que adopte el Gobierno en las próximas semanas.

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