Calendario de pagos PUAM julio 2026: cuánto cobran con bono y aumento

Los titulares de la PUAM ya pueden consultar el calendario de pagos de julio de 2026 y conocer cuánto cobrarán este mes con la actualización del haber.

Los beneficiarios de la PUAM ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES ya pueden consultar el calendario de pagos de julio de 2026 y conocer la fecha exacta en la que recibirán sus haberes, de acuerdo con la terminación de su DNI. El cronograma coincide con el de las jubilaciones mínimas y ya fue definido para todo el mes.

Durante julio también entran en vigencia las nuevas actualizaciones previstas para las prestaciones previsionales. En este contexto, quienes cobran la PUAM tendrán cambios en los montos que perciben y podrán conocer cuánto les corresponde cobrar este mes y cuándo se acreditará el pago según el calendario oficial.

Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM Calendario de pagos de la PUAM en julio de 2026: cuándo cobran los beneficiarios Los beneficiarios de la PUAM cobrarán sus haberes de julio según el siguiente cronograma, organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio. Además del cronograma de pagos, durante julio los titulares de la PUAM perciben la actualización mensual correspondiente a los haberes previsionales. A esto se suma el bono extraordinario destinado a quienes cobran esta prestación, ya que su monto es inferior al de una jubilación mínima.

Cuánto cobra la PUAM en julio de 2026 con el bono y el aumento En julio de 2026, el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $329.591,46. Como esta prestación es inferior al haber mínimo jubilatorio, sus titulares también reciben el bono de $70.000, por lo que el monto total a cobrar durante el mes llega a $399.591,46.