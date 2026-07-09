9 de julio de 2026 - 09:17

Calendario de pagos PUAM julio 2026: cuánto cobran con bono y aumento

Los titulares de la PUAM ya pueden consultar el calendario de pagos de julio de 2026 y conocer cuánto cobrarán este mes con la actualización del haber.

Los beneficiarios de la PUAM ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026.
Los beneficiarios de la PUAM ya tienen confirmado el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026.

Foto:

Freepik

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES ya pueden consultar el calendario de pagos de julio de 2026 y conocer la fecha exacta en la que recibirán sus haberes, de acuerdo con la terminación de su DNI. El cronograma coincide con el de las jubilaciones mínimas y ya fue definido para todo el mes.

Leé además

El dólar frenó su avance antes del feriado y el mercado sigue atento a la evolución cambiaria.

Tras tres semanas de subas, el dólar oficial registró una baja antes del feriado

Por Redacción Economía
Franco Di Santo vuelca su capital y visión de largo plazo en el sector del Real Estate de su provincia.

Del verde césped al Real Estate: el nuevo partido que juega Franco Di Santo

Por Matías Carretero

Durante julio también entran en vigencia las nuevas actualizaciones previstas para las prestaciones previsionales. En este contexto, quienes cobran la PUAM tendrán cambios en los montos que perciben y podrán conocer cuánto les corresponde cobrar este mes y cuándo se acreditará el pago según el calendario oficial.

Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM

Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM

Calendario de pagos de la PUAM en julio de 2026: cuándo cobran los beneficiarios

Los beneficiarios de la PUAM cobrarán sus haberes de julio según el siguiente cronograma, organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Además del cronograma de pagos, durante julio los titulares de la PUAM perciben la actualización mensual correspondiente a los haberes previsionales. A esto se suma el bono extraordinario destinado a quienes cobran esta prestación, ya que su monto es inferior al de una jubilación mínima.

Cuánto cobra la PUAM en julio de 2026 con el bono y el aumento

En julio de 2026, el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $329.591,46. Como esta prestación es inferior al haber mínimo jubilatorio, sus titulares también reciben el bono de $70.000, por lo que el monto total a cobrar durante el mes llega a $399.591,46.

La actualización mensual también modifica el valor del haber mínimo previsional, las prestaciones contributivas a cargo de la ANSES y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, además del resto de las pensiones no contributivas y pensiones graciables. De esta manera, todas estas prestaciones reciben el incremento correspondiente a julio de 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los cambios en la legislacion sobre alquileres generan preocupacion entre los inquilinos de todo argentina

Los cambios en la legislación sobre alquileres generan preocupación entre los inquilinos de todo Argentina

Por Andrés Aguilera
cuanto cuesta cambiar el techo de una casa de 100 metros cuadrados en julio de 2026

Cuánto cuesta cambiar el techo de una casa de 100 metros cuadrados en julio de 2026

Por Andrés Aguilera
En los últimos 15 años el desempleo cayó en Argentina, pero los empleos son de menor calidad

La UCA advirtió que baja el desempleo, pero crece la precariedad laboral

Por Sandra Conte
Las Leñas iniciará la temporada de invierno 2026 con las pistas Eros I, Venus, Neptuno y el Parque Infantil habilitadas.

Las Leñas 2026: cuándo comienza la temporada de esquí, qué pistas estarán abiertas y qué ofrecerá Valle Hermoso

Por Melisa Sbrocco