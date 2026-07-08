Cuánto cuesta cambiar el techo de una casa de 100 metros cuadrados en julio de 2026

Cambiar el techo de una casa de 100 metros cuadrados representa una de las reformas más costosas de una vivienda. En julio de 2026, un trabajo convencional con chapas nuevas, aislación básica y una estructura todavía aprovechable puede ubicarse aproximadamente entre $6 millones y $14 millones .

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El cálculo cambia por completo cuando los tirantes, correas o apoyos presentan humedad, óxido o deformaciones. Si hay que desmontar todo y rehacer la estructura, el presupuesto puede superar los $15 millones y acercarse a $25 millones o más , según la provincia y el material elegido.

La planta de una vivienda puede medir 100 metros cuadrados, pero un techo inclinado cubre una superficie mayor. En una cubierta simple a dos aguas y con una pendiente moderada, se calcula alrededor de un 10% adicional .

Por eso, para una casa de 100 metros cuadrados suele ser necesario presupuestar entre 110 y 120 metros de cubierta . Los techos con cuatro aguas, chimeneas, lucarnas o formas irregulares requieren más cortes y generan mayor desperdicio.

Cambio básico de cubierta: entre $6 millones y $9 millones. Incluye retirar chapas viejas, colocar nuevas chapas galvanizadas o trapezoidales, fijaciones y reparaciones menores.

entre $6 millones y $9 millones. Incluye retirar chapas viejas, colocar nuevas chapas galvanizadas o trapezoidales, fijaciones y reparaciones menores. Techo renovado con aislación: entre $9 millones y $14 millones. Puede sumar chapa prepintada, aislante térmico, zinguería, canaletas y arreglos parciales de la estructura.

entre $9 millones y $14 millones. Puede sumar chapa prepintada, aislante térmico, zinguería, canaletas y arreglos parciales de la estructura. Reemplazo integral: entre $15 millones y más de $25 millones. Incluye estructura nueva, cubierta, aislación, cielorraso, desagües y trabajos complejos en altura.

Estos valores son una estimación periodística basada en precios de materiales publicados durante julio, no un arancel oficial. Cada obra necesita una inspección técnica y un presupuesto detallado.

Cuánto cuestan solamente las chapas

Durante julio de 2026, una chapa acanalada cincada número 25 de seis metros se consigue desde aproximadamente $77.090, mientras que una número 27 del mismo largo parte de $65.563.

Las chapas trapezoidales, prepintadas o de mayor espesor tienen valores superiores. El precio también cambia según el largo, el corralón y el costo del flete.

Las referencias por metro cuadrado ubican la chapa galvanizada entre $14.000 y $22.000; la trapezoidal, entre $18.000 y $34.000; y la prepintada, entre $33.000 y $57.000. El panel sándwich con aislación incorporada puede superar los $100.000 por metro cuadrado solo en materiales.

Qué gastos suelen quedar afuera del primer precio

Un presupuesto que menciona únicamente “techo por metro cuadrado” puede no incluir:

Retiro y disposición del material viejo.

Alquiler de volquetes.

Tirantes, perfiles y correas.

Aislación térmica e hidrófuga.

Canaletas, babetas y zinguería.

Cielorraso interior.

Andamios y elementos de seguridad.

Flete y elevación de materiales.

Reparación de muros donde apoya el techo.

La diferencia entre una cotización baja y otra más alta suele estar en todo lo que no aparece aclarado. Antes de contratar, conviene exigir un listado con materiales, cantidades, espesores y tareas incluidas.