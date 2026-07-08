La UCA advirtió que baja el desempleo, pero crece la precariedad laboral

El estancamiento económico, la baja productividad y la inestabilidad de los últimos 15 años no se tradujo en un aumento del desempleo . Por el contrario, la cantidad de personas que se incorporaron al mercado de trabajo (ya sea porque encontraron un empleo o porque salieron a buscarlo) siguió en aumento, mientras que la desocupación se redujo .

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La contracara de esto es que el mercado laboral tiene dificultades sostenidas para generar empleo productivo y de calidad , y se ha incrementado el autoempleo, en condiciones de mayor precariedad e ingresos bajos.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Universidad Católica Argentina) presentó un documento que aborda “El deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina” entre 2010 y 2025. Y analiza este vínculo entre la baja desocupación y la expansión de la informalidad, con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, del Indec.

En 2010, la tasa de actividad era del 44,7% y en 2025 se elevó a 47,5%. La desocupación , en tanto, era del 7,4% 15 años atrás, y en el tercer trimestre del año pasado, del 6,3% (después de un pico de 11,4% en 2020, por la pandemia).

Sin embargo, cuando se analiza la composición del empleo surge que, en el sector privado , los asalariados formales bajaron de 33,2% a 31,3%, mientras los no asalariados formales (quienes prestan servicios como monotributistas o autónomos) subieron de 3,4% a 3,7%.

En tanto, dentro del sector microinformal, los no asalariados informales aumentaron del 28,2% al 31,7%, al tiempo que los asalariados informales bajaron de 18,2% al 16,6%.

Ramiro Robles, Alejo Giannecchini y Valentina Ledda, autores del informe, resaltan que el deterioro económico no se expresó, como en otros momentos históricos, en mayor desocupación, sino en una degradación del empleo.

Es decir, se sostiene el trabajo, pero en condiciones cada vez más regresivas, con un crecimiento del autoempleo en actividades independientes de baja escala y productividad, menor certeza, baja protección y salarios inferiores.

Por qué se produjo este deterioro en el empleo

El estudio muestra cómo, en los últimos 15 años, los sectores tradicionalmente generadores de empleo perdieron participación en la economía nacional. La industria manufacturera, que entre 2010 y 2015 explicaba el 25,4% del Valor Agregado Bruto, pasó a tener un -25,1% entre 2023 y 2025 (perdió un cuarto de contribución); Comercio, que tenía el 20%, bajó a 2,8; y Construcción alcanzaba el 2% y ahora un -13,5%.

En el otro extremo, las Actividades primarias representaban el 0,6% y hoy, un 39,6%; Minas y Canteras trepó de -3% a 24,6%; y Finanzas se elevó de un 7,7% a un 35,1%.

Por otra parte, la productividad, medida como la relación entre el Valor Agregado Bruto y la cantidad de ocupados (cuánto genera la economía argentina y cuántas personas lo generan), ha ido cayendo de manera sostenida desde 2010 y se desplomó a partir de 2017. Al ser el trabajo menos productivo, explican desde la UCA, se plantea un límite a lo que pueden recibir los empleados.

Debate urgente sobre la transformación de la matriz productiva provincial

Para Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (Cefim), la provincia enfrenta un desafío adicional al escenario nacional porque no forma parte de los sectores que hoy lideran el crecimiento económico.

"Mendoza está un poco fuera del radar porque no está inserta en las actividades más dinámicas y de mayor productividad, como la energía o los hidrocarburos. Sigue dependiendo de industrias tradicionales que están perdiendo empleo y atraviesan una situación de crisis", afirmó.

Según el economista, esa situación vuelve más urgente el debate sobre la transformación de la matriz productiva provincial. Explicó que, a nivel nacional, las actividades más dinámicas todavía no logran compensar la pérdida de empleo registrada en sectores tradicionales, pero advirtió que en Mendoza ese fenómeno puede sentirse con mayor intensidad debido a la composición de su economía.

"El problema se acentúa para la provincia. La situación puede tornarse un poco peor, porque esa dinámica no se distribuye geográficamente de la misma manera", señaló.

Aroma también puso el foco en la transformación del mercado laboral y en el crecimiento de empleos de baja productividad, vinculados a plataformas digitales y servicios de reparto. "Se está sosteniendo el empleo con trabajos de baja productividad o con lo que se conoce como la ‘uberización’ de la economía. Muchos jóvenes encuentran allí su primera inserción laboral, y eso representa un problema económico de largo plazo", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la precarización laboral puede afectar el desarrollo futuro del país. "Los jóvenes son quienes tienen el mayor potencial para generar conocimiento, talento e innovación. Si su inserción laboral se da en empleos precarios, cuya continuidad además es incierta, estamos frente a un problema económico mucho más profundo que la inflación o el dólar, porque compromete la capacidad de crecimiento hacia adelante", concluyó.

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Menores ingresos y menor estabilidad

En la misma línea, José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, consideró que el mercado laboral argentino atraviesa una profunda reconfiguración que no siempre queda reflejada en los indicadores generales de empleo.

"Los datos oficiales muestran que el empleo no cayó tanto, pero cuando uno desagrega esa información encuentra una situación bastante más compleja. La forma de trabajar en la Argentina cambió considerablemente", explicó.

Vargas señaló que los sectores intensivos en mano de obra, como la industria y el comercio, perdieron participación, mientras que las actividades de mayor intensidad de capital, como la minería y la energía, concentran el crecimiento.

"Eso genera un problema porque el mercado laboral se reconfigura. No hubo un traslado masivo hacia la informalidad, pero sí crecieron los microemprendimientos, el trabajo independiente de baja productividad y las plataformas digitales", indicó.

El economista sostuvo que ese cambio también se refleja en el aumento del monotributo y en el crecimiento de trabajadores que migraron hacia aplicaciones como Uber, Cabify o PedidosYa. "Hoy mucha gente trabaja por hora, por jornada o por demanda. Son empleos de menores ingresos y menor estabilidad que el empleo formal tradicional", afirmó.

Para Vargas, la recuperación del empleo registrado de calidad demandará tiempo. "Cada vez que el mercado laboral atraviesa una transformación de estas características, la reconstrucción lleva varios años. Para volver a un escenario con empleo formal, estable y de ingresos medios o altos todavía falta. En el corto plazo, lamentablemente, no vemos esa recuperación ni a nivel nacional ni en Mendoza", concluyó.