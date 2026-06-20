Datos de la UIA: el empleo industrial cayó a su nivel más bajo en cuatro años.

El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) publicó su Informe de Indicadores Laborales donde indican que el empleo asalariado industrial registrado sufrió una nueva contracción en marzo de 2026 y alcanzó su nivel más bajo en los últimos cuatro años.

El consumo no frena su caída: el primer cuatrimestre cerró en rojo para súpers, mayoristas y shoppings

El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

La caída del empleo fabril se enmarca en una retracción generalizada del sector privado. Con este último indicador, el empleo en la industria acumuló su décimo segundo mes consecutivo en terreno negativo .

Durante el mes de marzo de 2026, el empleo asalariado registrado en la industria experimentó una baja mensual del 0,4% en la serie desestacionalizada, lo que se tradujo en la pérdida de 5.043 puestos de trabajo en tan solo 30 días.

En comparación con marzo del año anterior, la industria registró una caída del 4,0% , lo que equivale a 46.659 trabajadores menos en las fábricas.

Si se comparan los datos actuales con el pico de actividad registrado en agosto de 2023, la destrucción de empleo alcanza el 6,9% , dejando fuera del circuito formal a 82.428 operarios .

El empleo asalariado industrial presentó una caída mensual y se encuentra en su nivel mas bajo en cuatro años.

image Asalariados privados registrados en la industria. UIA

El informe advierte que, al contrastar con el máximo histórico de octubre de 2013, el sector manufacturero cuenta hoy con 150.245 trabajadores menos (-11,9%).

"El empleo registrado del sector privado registró una caída mensual y perforó el piso alcanzado en julio de 2024", detalla el informe del Centro de Estudios de la UIA.

Las ramas industriales más afectadas

La recesión golpeó de manera heterogénea, pero ninguna de las grandes ramas industriales logró escapar a la tendencia contractiva en la comparación con el año anterior. Teniendo en cuenta la variación interanual, el sector de Textiles, confecciones, cuero y calzado lideró las pérdidas con un desplome interanual del 12,7% (-14.074 puestos).

Le siguieron la Metalmecánica, con una caída del 4,1% (-9.395 puestos), y el sector de Automotores y neumáticos, que se contrajo un 5,7% (-4.935 trabajadores). Incluso los sectores vinculados a la producción esencial, como Alimentos y tabaco, mostraron una merma interanual del 1,4% (-5.656 puestos).

image Evolución del empleo asalariado privado registrado en la industria en cantidad de asalariados y en %. UIA

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) recopilados en el informe, en marzo de 2026 se registró una caída interanual del 4,5% en la cantidad de empleadores industriales, lo que significa que 2.167 empresas dejaron de declarar trabajadores en comparación con el año anterior. Con respecto a diciembre de 2023, el cierre de empresas trepa al 7,1% (-3.535 firmas).

image Datos destacados del informe de la UIA. UIA

Este escenario ya impacta de forma directa en las mediciones socioeconómicas globales. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, reflejada en el reporte, indicó que al cierre del IV Trimestre de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en el 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, cuando el desempleo se situaba en 6,4%.

Las expectativas para los próximos meses

Los indicadores adelantados sugieren que la tendencia contractiva podría extenderse durante el próximo trimestre. Por un lado, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) relevó que en abril de 2026 el 6,0% de las empresas aplicó suspensiones a su personal.

image Empresas que aplicaron suspensiones y tasa de suspensiones. UIA

Por el otro, las expectativas netas de las empresas industriales respecto a la contratación y las horas laborales para los meses venideros se mantienen firmes en terreno negativo:

Apenas un 6,9% de las empresas industriales espera aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses.

Solo un 5,9% prevé un incremento en la cantidad de horas trabajadas por su personal afectado a la producción.

Al restar el porcentaje de empresas que anticipan caídas, las expectativas netas se hundieron al -21,7 para la dotación de personal y al -11,7 para las horas de trabajo, consolidando un escenario de extrema prudencia y contracción en el corto plazo.