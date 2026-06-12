Dante Sica: "Hacia fin de año se espera una recuperación de los salarios"

La desaceleración de la inflación y una mejora gradual en las condiciones de crédito podrían convertirse en los principales motores de recuperación de los ingresos reales durante la segunda mitad del año. Así lo expresó Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la Nación y socio fundador de la consultora Abeceb , que estuvo en Mendoza en la última convención de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) .

Con una mirada de tendencia o de mediano plazo, el economista expresó que puede haber señales confusas entre la política y la economía. Sin embargo, desde su punto de vista, en la actualidad la economía se encuentra en un proceso de transición desde un fuerte desequilibrio hacia una estabilización. “Hoy existe mayor competencia, un proceso de integración al mundo que no se veía con la firma de acuerdos internacionales y otros elementos que cambian el mundo de los negocios”, subrayó Sica.

En un contexto en el que algunos indicadores económicos son negativos, el profesional ve que esta primera mitad del año se consolidan nuevos precios de equilibrio y procesos novedosos en el que se deben encontrar los espacios y valores dentro de las actividades que hoy generan renta. “En este tiempo de transición hay sectores que traccionan por exportación e inversiones donde y, si bien el consumo acompaña, ya no es el motor como fue hasta hace unos años”, dijo el exministro de Trabajo de la Nación.

Con el fuerte crecimiento de los rubros “vigorosos” de la economía actual en contraposición con los sectores que dependen del mercado interno , se ve una reestructuración con relación a la competencia y la transparencia de precios. Pese a la baja del consumo y el retraso actual de los salarios, Sica expresó que en la actualidad la economía se encuentra arrancando luego del freno fenomenal del segundo semestre del año pasado producto de la incertidumbre electoral. “Ya que estamos en un contexto de autos, es como si a un motor le hubieras tirado arena, se frenara y recién ahora pudiera comenzar a funcionar de nuevo”, graficó el economista.

“En general, todos los procesos económicos y sociales tienen un tiempo de maduración”, destacó Sica. Y agregó que los datos muestran que después de un primer trimestre complejo, marzo, abril y mayo deberían marcar un cambio de tendencia. Es en este marco que el consultor destacó que en términos de la tasa de inflación -y después del alza de precios relativos, carne, servicios y combustibles por la guerra- la inflación tendería a moderarse.

“A la par, actividades como la construcción, el comercio y la industria, que venían un poco más rezagadas, mejoraron unos meses aunque en abril hubo otra caída y habrá que esperar a ver qué sucede en mayo”, precisó el profesional. Aunque los datos no están publicados, se anticipa una nueva mejora en los niveles de actividad. “Estos tres meses marcan una inflación menor y una economía que va a empezar a crecer hacia finales de año”, comentó Sica quien aclaró que sería una sorpresa que la actividad cerrara 2026 por encima del 3%.

Dante Sica le respondió a Alberto Fernández por sus críticas a la reducción del IVA

Según el análisis del profesional, la inflación repetirá varios meses con un dos adelante y dejará el 3 atrás. Esto, al final de cuentas, impactará en la recuperación del nivel de ingresos. A la par, otro factor que comenzará a jugar de manera positiva es el reimpulso del crédito lo que también contribuirá a empujar el consumo. Será clave el acomodamiento de los niveles de mora en las familias, tal como ha sucedido en líneas generales en las empresas.

En este combo de posible recuperación, es preciso tener en cuenta los cambios que se dan en los comportamientos y hábitos de consumo con el incremento de los canales digitales. “Es cierto que no alcanzan a compensar las caídas de los comercios tradicionales, pero son modificaciones que se suman a otras”, detalló Sica. Entre ellas, la redistribución de los ingresos más hacia los servicios que hacia adelantar compras por la alta inflación.

Qué pasará con el empleo

Con una inflación más baja, seguramente veremos recuperación de ingresos reales y mejora del crédito para fin de año. En las provincias donde no hay ni minería ni Vaca Muerta, también se empieza a ver una pérdida del trabajo y un crecimiento en la informalidad, lo que presenta un desafío importante en esta economía de transición. En este contexto, es probable que el sector no registrado crezca –al menos momentáneamente- lo que, en palabras del economista, tiene que ver con una flexibilización y los distintos cambios que surgen en el mundo del trabajo de la mano de la tecnología y los modos de vida.

Sobre el tema del empleo, Sica explicó que la economía argentina está “sacudida” por varios cambios simultáneos: Uno es el contexto internacional que de repente coloca a la región y al país en un lugar de relevancia por temas geopolíticos (estamos lejos de la guerra) y una corriente de comercio internacional no vista en los últimos 50 años. “Aquí se abre una ventana para potenciar la riqueza y los recursos de Argentina”, destacó el exfuncionario nacional.

El segundo “sacudón” tiene que ver con el actual proceso de integración al mundo con la consolidación de la macro que –con precios de equilibrio y valor de producción- impactará en los niveles de inversión. Un tercer factor de cambio es el tecnológico, con el impacto en todas las unidades de negocios que implica un reacomodamiento en el contexto laboral. “Argentina viene en el mercado laboral formal con 15 años sin crecer y la tasa de inversión más baja de América Latina”, contextualizó el economista.

Por último y en torno al crecimiento de las actividades de minería, petróleo y energía, Dante Sica comentó que ya ha comenzado a verse una paradoja con relación al empleo. Se trata de los problemas de contratación de mano de obra por falta o escasez de calificaciones. “El desafío va a ser cómo se recapacita a todas esas personas”, reflexionó el consultor.