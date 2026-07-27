Informe de la UIA: la actividad industrial cayó 1,8% en junio y el primer semestre cerró a la baja

La industria argentina continúa transitando un escenario de fragilidad y disparidad sectorial. De acuerdo con el Informe de Actualidad Industrial N°6 elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) , las estimaciones para el mes de junio de 2026 anticipan una caída interanual del 1,8% . En términos mensuales, la actividad se mantuvo prácticamente estancada, con una leve variación negativa del -0,2% respecto a mayo.

Tras un primer semestre en baja, concesionarios de autos apuestan a mejores tasas para reanimar las ventas

Con estas cifras, el primer semestre de 2026 cerró con una contracción del 3% en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

El informe destaca que los indicadores adelantados de junio mostraron un comportamiento dispar. Mientras algunos sectores lograron mejoras puntuales, el panorama general sigue marcado por un bajo nivel productivo.

Uno de los sectores más afectados es la construcción , que en junio registró bajas mensuales tanto en los despachos de cemento (-2,7%) como en el Índice Construya (-2,0%). "El sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de los niveles productivos de 2022", señala el documento, con caídas acumuladas de entre el 24% y 30% respecto a ese año.

En contraste, la demanda de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales creció un 1,4% mensual , impulsada por casi todos los rubros, con excepción de los productos metálicos y la construcción. Asimismo, las exportaciones hacia Brasil fueron una nota positiva en el frente externo, registrando un salto del 15% mensual , traccionadas por vehículos, aluminio y productos primarios.

El lastre de los bienes durables y el consumo debilitado

Al analizar el acumulado de los primeros cinco meses del año (datos consolidados a mayo), el CEU-UIA identifica que la mayor contribución a la caída general provino de los bienes durables y semidurables, que se desplomaron un 22,5% interanual. Este fenómeno se explica por la menor demanda interna de productos de línea blanca y vehículos automotores.

Evolución de la actividad industrial, según el informe de la UIA para junio 2026 UIA

El sector de textiles, prendas de vestir y calzado también atraviesa un momento crítico, con una baja interanual del 15,3% en el acumulado. Según el informe, esta rama industrial se encuentra en "mínimos históricos por una demanda interna debilitada y mayor competencia importada".

Los "ganadores" del modelo extractivo

No todo el panorama es sombrío. La refinación de petróleo se consolida como el sector de mejor desempeño, con un crecimiento del 19,4% en mayo, impulsado por la actividad en Vaca Muerta.

Otros rubros que han logrado sortear la tendencia general son aquellos vinculados a la molienda de oleaginosas, favorecidos por el desempeño de la cosecha, y la producción de motos, que se vio beneficiada por una mayor facilidad para importar insumos y un repunte en las ventas internas.

Resumen de indicadores clave (Junio 2026)

Actividad Industrial (Estimado): -1,8% i.a.

-1,8% i.a. Patentamiento de maquinaria industrial: +9,4% mensual (aunque por debajo de niveles de 2025).

+9,4% mensual (aunque por debajo de niveles de 2025). Producción de acero: -4,6% mensual.

-4,6% mensual. Producción de autos: +0,2% mensual (pero -18,3% en el acumulado anual).

+0,2% mensual (pero -18,3% en el acumulado anual). Exportaciones a Brasil: +15,6% mensual.

El informe concluye que la industria argentina enfrenta un "escaso dinamismo" que se inició a mediados de 2025 y que, a pesar de ligeras oscilaciones mensuales, aún no logra recuperar los niveles de producción de años previos.