Mendoza Coopera reunirá expertos internacionales para impulsar la innovación y el desarrollo cooperativo

La provincia será sede de una nueva edición de Mendoza Coopera, un encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades del cooperativismo en un contexto de transformación tecnológica y nuevos modelos de desarrollo.
La propuesta busca acercar experiencias exitosas de Mendoza, del resto del país y del mundo, además de promover el intercambio de conocimientos sobre innovación, nuevas tecnologías, financiamiento y desarrollo territorial. El objetivo es fortalecer al cooperativismo como una herramienta estratégica para el crecimiento económico y social de la provincia.
La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Consejo Consultivo Cooperativo y apunta a consolidar el trabajo articulado entre el Estado, las cooperativas y las instituciones que forman parte del ecosistema de la economía social.
Referentes de Argentina, España y América Latina
El encuentro, organizado por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, se desarrollará el jueves 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. Comenzará a las 8 con las acreditaciones y contará con un programa de conferencias y paneles temáticos a cargo de especialistas de amplia trayectoria.
Entre los ejes centrales se destacan Gobierno Abierto, Economía del Conocimiento y HealthTech, Compliance y Transparencia, Juventudes en el Cooperativismo, el modelo cooperativo de Mondragón y herramientas de financiamiento para potenciar el crecimiento del sector.
Entre los principales disertantes estará Ana Aguirre Uriz, directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno del Gobierno Vasco, quien expondrá sobre innovación en la gestión pública y la experiencia del reconocido modelo cooperativo de Mondragón.
También participarán Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC); Andrea Barbiero, cofundadora de Salus.Coop y embajadora del Barcelona Health Hub para América Latina, y Nicolás Jacquet, presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas y vicepresidente del Comité Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional.
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Espacio para generar alianzas
Además de las conferencias, el encuentro incluirá un espacio de networking destinado a fortalecer la vinculación entre cooperativas, organismos públicos, instituciones y actores del ecosistema productivo.
La organización espera que este ámbito facilite la generación de alianzas estratégicas, el intercambio de experiencias y la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo para un sector que busca ganar protagonismo en la economía provincial mediante la innovación, el agregado de valor y el trabajo colaborativo.
Para inscribirse, se puede ingresar en el siguiente link.
https://congresstools.com.ar/cooperativas/coopera2026.pdf