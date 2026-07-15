Mendoza Coopera 2026: Andrea Nallim adelantó las novedades del encuentro de cooperativas

La Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción realizará una nueva edición de Mendoza Coopera , el encuentro anual que reunirá a cooperativas , referentes del sector, instituciones y organismos públicos para impulsar el desarrollo del cooperativismo en la provincia. La actividad se llevará a cabo el 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

La agenda incluirá paneles sobre Economía del Conocimiento, Gobierno Abierto, HealthTech, compliance, financiamiento y la experiencia Mondragón , además de espacios de networking y casos de éxito. Andrea Nallim , directora de Emprendedores y Cooperativas, aseguró que el objetivo es acercar herramientas para fortalecer la gestión de las cooperativas, generar nuevas oportunidades de negocio y promover la innovación en el sector.

La edición 2026 de Mendoza Coopera pondrá el foco en los principales desafíos que enfrentan las cooperativas y en las herramientas que pueden contribuir a mejorar su competitividad. Durante el encuentro se desarrollarán paneles sobre Gobierno Abierto , Open Government Partnership , Economía del Conocimiento , HealthTech , compliance y transparencia , juventudes en el cooperativismo, financiamiento y la experiencia de Mondragón como modelo internacional.

Mendoza Coopera volverá a reunir a cooperativas de toda la provincia en la Nave Cultural con una agenda enfocada en innovación y desarrollo.

La directora de Emprendedores y Cooperativas , Andrea Nallim , remarcó que el encuentro fue pensado como un espacio para potenciar el desarrollo del sector a través del intercambio de experiencias y la generación de vínculos.

" Para nosotros es muy importante este espacio de encuentro de negocios para empresas cooperativas, justamente porque lo que queremos es acompañar al sector cooperativo en el crecimiento y en el impacto que se genera en las comunidades donde están ", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el modelo cooperativo también debe avanzar en la generación de nuevas oportunidades económicas. "Si bien las cooperativas son empresas sin fines de lucro, eso no significa que no pueden ganar dinero para sus asociados y, además, generar oportunidades de negocio", explicó. Además, señaló que Mendoza Coopera busca convertirse en un ámbito de networking, donde se compartan casos de éxito y experiencias internacionales que sirvan de referencia para las organizaciones mendocinas.

Economía del Conocimiento, tecnología y compliance

Uno de los principales objetivos de esta edición será acercar herramientas vinculadas a la innovación y a la transformación tecnológica, con especial atención en las cooperativas que trabajan dentro de la Economía del Conocimiento.

Al respecto, Andrea Nallim adelantó que "van a haber diferentes paneles, en donde vamos a presentar las cooperativas de economía del conocimiento y qué es lo que se está haciendo en el mundo vinculado con este sector".

Andrea Nallim destacó que el encuentro busca fortalecer al cooperativismo con herramientas de gestión, networking y nuevas oportunidades de negocio.

La funcionaria sostuvo que la innovación atraviesa a todas las organizaciones y remarcó que "cualquier tipo de organización tiene que estar atravesada por la innovación y la tecnología", motivo por el cual consideró importante mostrar experiencias de cooperativas "que son pioneras en Mendoza, en Argentina y en el mundo".

La agenda también incluirá contenidos sobre compliance, transparencia y liderazgo. Según indicó, "vamos a ofrecer herramientas vinculadas con todo lo que es compliance, que en el sector cooperativo y, sobre todo, en servicios públicos, es muy importante", además de analizar el caso de Mondragón, al que definió como un ejemplo que permite incorporar herramientas para escalar proyectos cooperativos.

La experiencia del Gobierno Vasco y Mondragón

Entre los invitados de esta edición habrá representantes del Gobierno Vasco, quienes expondrán sobre políticas públicas vinculadas al cooperativismo y al Gobierno Abierto, además de compartir la experiencia del grupo Mondragón, reconocido internacionalmente por su desarrollo cooperativo.

Sobre este punto, Andrea Nallim explicó que "el Gobierno Vasco en cooperativismo también es un ejemplo en todo lo que es política pública que acompaña al crecimiento de las cooperativas", mientras que destacó que "la experiencia Mondragón, con el tema de cooperativas industriales, es un ejemplo mundial".

La funcionaria agregó que, al igual que en la edición anterior, también habrá espacios dedicados a las juventudes, la tecnología y el compliance, con el objetivo de acercar nuevas herramientas a las organizaciones participantes.

Tras convocar a más de mil personas en la edición 2025, Mendoza Coopera volverá a reunir a cooperativas, instituciones y organismos públicos para fomentar el intercambio de conocimientos y la articulación entre los distintos actores del sector.

Para Andrea Nallim, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer el cooperativismo provincial. "Es un espacio de networking, es un espacio de oportunidad de negocio para el mundo cooperativo", aseguró. Además, señaló que permitirá "mostrar qué es lo que se está haciendo en Mendoza, qué estamos haciendo desde el sector público para acompañar al cooperativismo y qué es lo que pasa en otros lugares de la Argentina y en el mundo", de modo que esas experiencias puedan servir como referencia para las cooperativas de la provincia.