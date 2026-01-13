Andrea Nallim: "Hoy las cooperativas en Mendoza se piensan como empresas con gestión y proyección"

El cooperativismo se consolidó durante 2025 como una política estratégica para el desarrollo productivo y social de Mendoza . A lo largo del año, la provincia impulsó una agenda de acompañamiento técnico, formación y ordenamiento institucional que permitió regularizar más de 400 cooperativas activas.

El trabajo fue encabezado por el Ministerio de Producción , a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas , con una estrategia orientada a mejorar la transparencia , la calidad institucional y la sostenibilidad del sistema cooperativo mendocino.

Bajo la conducción de Andrea Nallim , la agenda también tuvo un fuerte anclaje educativo y territorial, con programas que alcanzaron a más de 1.100 estudiantes y docentes , además de espacios de diálogo sectorial que fortalecieron la participación y la planificación colectiva.

Uno de los ejes centrales de la agenda 2025 fue el ordenamiento y la regularización administrativa del universo cooperativo. El sistema provincial presentaba realidades diversas, asociadas en gran parte al crecimiento sostenido de cooperativas entre 2006 y 2018, cuando los procesos de simplificación administrativa facilitaron el acceso a la figura cooperativa.

Con el paso del tiempo, la falta de acompañamiento técnico y de sostenibilidad económica provocó que una parte de esas entidades registrara escasa o nula actividad. Este proceso generó un desbalance entre la cantidad de cooperativas inscriptas y la calidad institucional del sistema.

Más de 400 cooperativas regularizadas y 1.100 estudiantes y docentes participaron de los programas impulsados por el Ministerio de Producción.

Frente a este escenario, el Ministerio de Producción avanzó en la identificación de cooperativas inactivas o que no cumplían con los requisitos normativos vigentes, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad del padrón provincial.

“La regularización permitió contar con un sistema cooperativo más ordenado, transparente y confiable, integrado por más de 400 cooperativas que cumplen con los requisitos administrativos y normativos vigentes”, explicó Andrea Nallim. Según detalló, este proceso permitió “identificar cooperativas activas, diferenciar realidades diversas y fortalecer aquellas entidades con capacidad de desarrollo real”.

Cooperativas como empresas: un cambio de paradigma en la gestión

El proceso de ordenamiento estuvo acompañado por un cambio de paradigma en la concepción del cooperativismo. Desde la cartera productiva se promovió una visión que concibe a las cooperativas como empresas cooperativas, capaces de generar valor económico sin perder sus principios fundacionales.

“Entendemos que las cooperativas deben ser concebidas y gestionadas como empresas cooperativas, es decir, organizaciones productivas que combinan los principios del cooperativismo con una gestión eficiente, sostenible y profesional”, sostuvo Nallim.

Este enfoque implica dejar atrás modelos centrados únicamente en la constitución formal de las entidades. “Hoy se pone el acento en la planificación, la toma de decisiones, la administración responsable y la viabilidad económica, para garantizar que las cooperativas puedan sostenerse en el tiempo y generar valor para sus integrantes y para la comunidad”, agregó.

Coopados: el cooperativismo como herramienta educativa

Dentro de la estrategia integral, el programa Coopados tuvo un rol destacado al incorporar el cooperativismo como herramienta pedagógica en instituciones educativas de distintos departamentos de Mendoza.

Actualmente, el programa alcanza a más de 1.100 personas, entre estudiantes y docentes, y se desarrolla mediante un trabajo sostenido con las escuelas, a través de instancias de gestión conjunta y acompañamiento a procesos de aprendizaje cooperativo.

“El programa COOPADOS permitió acercar a estudiantes y docentes a una forma de organización basada en la participación, la toma de decisiones colectiva y la responsabilidad compartida”, señaló Andrea Nallim. En ese sentido, destacó que el impacto se refleja en una mayor comprensión del modelo cooperativo y en la apropiación de estos valores por parte de las comunidades educativas.

Andrea Nallim (2) El cooperativismo fue abordado como empresa cooperativa, con foco en la gestión, la sostenibilidad y el desarrollo productivo provincial. Instagram Andrea Nallim

Además, subrayó que el programa funciona como un semillero de futuras iniciativas asociativas: “Esto permite que las nuevas generaciones entiendan la conformación de una cooperativa también como una empresa, con responsabilidades y proyección productiva”.

Capacitación continua y acompañamiento técnico

La formación fue otro de los pilares de la agenda 2025 impulsada por el Ministerio de Producción, con el objetivo de fortalecer la gestión y la sostenibilidad de las cooperativas mendocinas. A través del programa Mendoza Coopera Entrena, se brindaron herramientas concretas orientadas a profesionalizar el funcionamiento de las entidades ya constituidas.

“Las capacitaciones están orientadas al fortalecimiento de la gestión cooperativa y a la sostenibilidad de las empresas cooperativas”, explicó Andrea Nallim, al detallar que los contenidos abordaron modelo de negocios, Canvas corporativo, finanzas y espacios específicos de trabajo para los Consejos de Administración.

En paralelo, la agenda incluyó talleres pre cooperativos destinados a grupos que buscan iniciar el proceso de conformación de una cooperativa. “Acompañamos los primeros pasos desde una perspectiva ordenada y articulada, para que puedan comprender tanto los beneficios como las obligaciones que implica este modelo”, señaló la funcionaria.

Las capacitaciones y los programas de acompañamiento continúan a lo largo del año como parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema cooperativo provincial. Las personas y cooperativas interesadas pueden informarse a través de las redes sociales de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas (cooperativas.mza – produccionmza) o comunicarse por WhatsApp al 261 278 5084.