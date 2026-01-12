Se realizaron siete allanamientos en el barrio La Favorita donde detuvieron a tres personas y secuestraron un arma de fuego, celulares y elementos importantes para el avance de la investigación.

Desarticularon una banda vinculada a robos a choferes de aplicaciones: hubo tres detenidos y secuestraron un arma de fuego.

La Policía de Mendoza llevó adelante un operativo que permitió desarticular un grupo vinculado a una serie de hechos registrados en la Ciudad de Mendoza en el marco de una investigación por robos a vehículos de transporte por aplicación.

El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, tras un minucioso trabajo de análisis criminal, recolección de pruebas y tareas de campo, que permitieron vincular distintos hechos ocurridos en una misma zona y con características coincidentes.

Según se informó, los robos tenían como blanco a choferes de la aplicación Maxim. Los autores no sustraían los vehículos, sino que atacaban directamente a las víctimas para apoderarse de billeteras, documentación y otros efectos personales. En algunos de los episodios, se registraron agresiones físicas y, al menos en un caso, el uso de un arma de fuego.

Como resultado de los allanamientos, la Policía de Mendoza logró la aprehensión de tres personas que quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Capital, a cargo de Juan Manuel Bancalari. Además, se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados y un arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca Bersa.