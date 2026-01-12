Tras un mes internado, murió el hombre de 90 años que había sido atacado en su vivienda

Juan Carlos Zaragoza tenía 90 años y residía en una vivienda ubicada sobre la calle Maravilla, en el distrito de Philipps,en el sureste de Junín y falleció este domingo 11 , después de un mes internado tras las lesiones sufridas cuando fue asaltado en su casa.

El ataque ocurrió el 8 de diciembre, cerca de las 19.30. Zaragoza había salido un momento al patio y, cuando intentó regresar a la casa por la puerta trasera, fue sorprendido. Dos hombres encapuchados ingresaron por ese sector, derribaron la puerta, lo tiraron al piso y lo redujeron.

Dentro de la vivienda, los agresores permanecieron entre 30 y 40 minutos. Golpearon al hombre mientras exigían objetos de valor que él no tenía. Como consecuencia, s ufrió fractura de cadera, una pierna quebrada, lesiones en el rostro y heridas importantes en las manos.

Tras el ataque, la familia pidió asistencia médica pero, debido a la demora de la ambulancia, Zaragoza fue trasladado en una camioneta y quedó internado. Durante el mes siguiente fue sometido a varias cirugías y tratamientos por los golpes internos. Su estado nunca logró estabilizarse y este domingo 11 de enero falleció.

Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados. El caso continúa en investigación.

Un hecho en un territorio disperso

Philipps, distrito del sudeste de Junín, que limita con Rivadavia y Santa Rosa. Se trata de una zona de 37,15 km² de extensión, con una población estimada en unas 2.000 personas, calles rurales, canales de riego y áreas de cultivo que conviven con sectores de monte natural.

El distrito donde ocurrió el ataque tiene una configuración territorial particular. Posee forma de rectángulo irregular. Sus límites están marcados por el Carril Centro al noreste, la calle Isaac Estrella al sudoeste, la calle Casares al noroeste y el carril Mirador al sudeste.

El Carril Viejo Retamo funciona como eje central: lo atraviesa transversalmente y lo conecta con la ciudad cabecera de Junín y con otros departamentos. También tiene relevancia el Carril Centro, que sirve como salida de numerosas calles rurales.

El sistema de riego está sostenido principalmente por los canales Nuevo Retamo y Viejo Retamo, aunque algunas zonas reciben agua de las ramas Otoyanes y Cobos. En el sudeste atraviesa el Canal Santa Rosa–La Paz.

El distrito debe su nombre a la estación ferroviaria que funcionó allí y que formó parte del Ramal Rivadavia. En el sector occidental predominan cultivos de vid, frutales y olivos. En la zona oriental el paisaje es más árido, con amplias extensiones de monte y algunas áreas productivas como la Colonia Los Otoyanes.

En ese contexto territorial, con casas dispersas, caminos largos, población baja y amplias distancias entre puntos de servicio, se produjo el ataque a Zaragoza. La familia sostiene que los robos en la zona ya no se limitan al objetivo material y que la violencia sobre las personas se ha vuelto un componente central de estos hechos.

Hoy, además de una investigación pendiente, queda la muerte de un vecino de 90 años que no pudo recuperarse de las lesiones sufridas dentro de su propia vivienda.