El vehículo había sido sustraído frente a la vivienda de su propietario. Un operativo policial permitió localizarlo y recuperar el rodado durante la madrugada.

Persecución policial para recuperar un auto que había sido robado en San Martín.

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendido conduciendo un automóvil que había sido denunciado como robado en el departamento de San Martín.

El procedimiento se inició alrededor de las 2.15, cuando un joven de 29 años denunció la sustracción de su Fiat Duna, que había dejado estacionado frente a su domicilio.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 12ª desplegaron un operativo de búsqueda y reforzaron los patrullajes en distintos sectores del departamento. Minutos después, varios móviles lograron identificar el vehículo circulando por la zona de Costa Canal y Cereceto.

A partir de ese momento se realizó un seguimiento controlado del rodado, que se extendió hasta la Variante de Ruta Nacional 7, donde finalmente fue interceptado por los uniformados.

Durante el procedimiento fue aprehendido el conductor, de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia.