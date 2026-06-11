11 de junio de 2026 - 10:19

Persecución policial para recuperar un auto que había sido robado en San Martín

El vehículo había sido sustraído frente a la vivienda de su propietario. Un operativo policial permitió localizarlo y recuperar el rodado durante la madrugada.

Persecución policial para recuperar un auto que había sido robado en San Martín.

Persecución policial para recuperar un auto que había sido robado en San Martín.

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Por Enrique Pfaab

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendido conduciendo un automóvil que había sido denunciado como robado en el departamento de San Martín.

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El procedimiento se inició alrededor de las 2.15, cuando un joven de 29 años denunció la sustracción de su Fiat Duna, que había dejado estacionado frente a su domicilio.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 12ª desplegaron un operativo de búsqueda y reforzaron los patrullajes en distintos sectores del departamento. Minutos después, varios móviles lograron identificar el vehículo circulando por la zona de Costa Canal y Cereceto.

A partir de ese momento se realizó un seguimiento controlado del rodado, que se extendió hasta la Variante de Ruta Nacional 7, donde finalmente fue interceptado por los uniformados.

Durante el procedimiento fue aprehendido el conductor, de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El Fiat Duna fue recuperado y secuestrado para las actuaciones correspondientes, mientras que la investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

La rápida intervención policial permitió recuperar el vehículo pocas horas después de haberse denunciado el robo.

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