Asesinaron a un hombre de varios disparos en Las Heras: qué se sabe del homicidio

La víctima, de unos 40 años, fue hallada con heridas de arma de fuego en la cabeza y el abdomen. Falleció horas después en el Hospital Central.

Un hombre de unos 40 años fue baleado en Las Heras y horas después murió en el Hospital Central.

Un hombre de unos 40 años murió este domingo por la madrugada tras ser baleado en la vía pública, en el departamento de Las Heras. La víctima fue llevada de urgencia al Hospital Central, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en la esquina de Cumbre Nevada y Padre Llorens. Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones y la presencia de una persona tendida en la calle, lo que motivó el inmediato despliegue de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Dos disparos, uno de ellos en la cabeza Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre con lesiones visibles provocadas por disparos. Los médicos resolvieron su traslado al Hospital Central para recibir atención de urgencia.

En el centro asistencial, el médico de guardia constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de otro impacto en el abdomen.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre permaneció internado en estado crítico y falleció alrededor de las 5.38, según informaron desde el hospital.