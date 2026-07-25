Quedó detenido por prender fuego a su esposa: la víctima logró denunciarlo tras despertar en el hospital

La Justicia de Santiago del Estero detuvo a un hombre acusado de intentar matar a su esposa prendiéndola fuego , luego de que la víctima, aún internada con graves quemaduras, pudiera denunciarlo desde el hospital donde permanece en estado delicado.

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El ataque ocurrió el 30 de junio en una vivienda del paraje rural Santa Rita , a unos siete kilómetros de Las Tinajas , en el departamento Moreno , y recién tres semanas después la mujer logró relatar lo sucedido ante el servicio de Psicología del Centro Integral de Salud (CIS) Banda , donde fue derivada con quemaduras de tercer grado que afectaban cerca del 30% de su cuerpo.

La víctima fue identificada como Elsa Griselda Sayago , mientras que el detenido es su esposo, Carlos Cisneros , quien quedó imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Sayago fue trasladada primero al hospital de Quimilí y luego al CIS Banda , donde permaneció sedada durante varios días por la gravedad de las lesiones, lo que impidió que pudiera hablar y explicar el origen de las quemaduras.

Durante todo ese tiempo, Cisneros se mantuvo a su lado, acompañándola en la internación y sin despegarse de la cama de la paciente, una actitud que los investigadores ahora interpretan como parte de una estrategia para controlar el relato y evitar que la mujer lo denunciara.

El giro en la causa se produjo el 21 de julio, cuando una psicóloga del hospital, en el marco de una interconsulta, logró entrevistar a Sayago y recoger su testimonio. De acuerdo con la reconstrucción, la mujer contó que durante una discusión “por celos” su pareja la roció con nafta y luego le prendió fuego de manera intencional, con el objetivo de causarle la muerte.

En ese momento, una de las hijas menores de la pareja presenció la escena y logró intervenir arrojándole agua con un fuentón para apagar las llamas, lo que evitó que las lesiones fueran aún más graves y que el episodio tuviera un desenlace fatal.

El testimonio de Sayago fue canalizado por la asesora legal del CIS Banda, María Emilia García Tórtola, quien presentó una denuncia formal ante la fiscalía. La fiscal Judith Díaz solicitó un allanamiento y la jueza de Género Norma Morán autorizó el procedimiento que culminó con la detención de Cisneros, quien fue alojado en una dependencia policial a la espera de ser indagado.

En paralelo, se dispuso que la hija adolescente que presenció el ataque declare en Cámara Gesell, dado que su intervención fue clave para salvar la vida de su madre y su relato puede aportar elementos centrales sobre la dinámica de la agresión.

La investigación también reveló un trasfondo de violencia de género prolongada. En la entrevista con la psicóloga, Sayago relató que mantiene una relación con Cisneros desde los 14 años, que él es el padre de sus tres hijos y que durante años habría ejercido violencia física, psicológica y económica sobre ella.

El informe psicológico incorporado a la causa indica que la mujer se encontraba aislada de su familia, dependía económicamente del acusado y no había querido denunciarlo antes por miedo y por la necesidad de que él cuidara a los hijos. Una hermana de la víctima ya había alertado a la Dirección de Género sobre la situación, pero la falta de denuncia formal había impedido avanzar en medidas de protección previas.

La mujer continúa internada en el CIS Banda, con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 30% del cuerpo, mientras la fiscalía avanza en la toma de testimonios y en la reconstrucción de antecedentes de violencia en el entorno familiar.