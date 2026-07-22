22 de julio de 2026 - 08:46

Le dio un machetazo en el cuello a su vecino en Maipú: fue detenido tras un allanamiento

La víctima, de 30 años, fue trasladada al Hospital Central con una herida cortante en el cuello. El sospechoso fue capturado tras un operativo policial y en allanamientos posteriores secuestraron un machete de 50 centímetros.

Guardia del hospital Central. Archivo&nbsp;

Guardia del hospital Central. Archivo 

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Le dio un machetazo en el cuello a su vecino en Maipú: fue detenido tras un allanamiento

Le dio un machetazo en el cuello a su vecino en Maipú: fue detenido tras un allanamiento

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 26 años fue detenido acusado de haber atacado con un arma blanca a otro de 30 durante una riña ocurrida en el barrio 25 de Mayo, en Maipú. La víctima sufrió una herida cortante en el cuello, aunque su vida no corre peligro.

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El hecho se registró alrededor de las 21.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida con un arma blanca.

Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) encontraron a la víctima, identificada con las iniciales M.E.G., inconsciente y con una lesión cortante en el cuello.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la agresión se produjo durante una riña motivada por conflictos de vieja data entre los involucrados.

Tras el ataque, los policías desplegaron un operativo de búsqueda y lograron detener al presunto agresor, identificado como K.O.V., de 26 años, en un playón del barrio 23 de Agosto.

La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron una lesión cortante sin riesgo de vida.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, posteriormente se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a la causa, donde los investigadores secuestraron un machete de aproximadamente 50 centímetros que será sometido a las pericias correspondientes.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer la responsabilidad del detenido en el hecho.

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