Tres detenidos por agredir a policías tras la derrota de Argentina: uno le pegó con un parlante al jefe del operativo

La derrota de la Selección Argentina frente a España terminó con incidentes y tres personas detenidas este domingo por la tarde en Maipú, luego de que un grupo de simpatizantes agrediera a efectivos policiales que participaban del operativo de seguridad dispuesto para la ocasión.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19.24 en la intersección de calles Caseros y Maza , cuando un grupo de personas interrumpía el tránsito vehicular. Según la información oficial, el personal policial solicitó a los presentes que liberaran la calzada con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la circulación.

En ese contexto, una joven de 20 años, identificada con las iniciales S.S.O. , comenzó a agredir físicamente a una auxiliar policial. Minutos después se sumaron P.D.R. , de 28 años, y J.U.O. , de 21, quienes también atacaron a los uniformados.

Durante los disturbios, J.U.O. golpeó con un parlante al coordinador del operativo, provocándole una herida cortante en la cabeza, mientras que P.D.R. agredió a otro efectivo que intervenía para controlar la situación. Finalmente, los tres fueron reducidos, aprehendidos y trasladados a una dependencia policial.

Como consecuencia de las agresiones, tres policías resultaron lesionados y fueron asistidos en la Clínica Francesa. Una auxiliar de 30 años sufrió politraumatismo y lesiones en una mano; un oficial principal de 41 presentó una herida cortante en la ceja derecha que requirió dos puntos de sutura; mientras que un auxiliar de 26 años fue diagnosticado con politraumatismos y un traumatismo de cráneo con una herida cortante en la región frontal.

De acuerdo con la información policial, uno de los detenidos, P.D.R., posee antecedentes por robo agravado en grado de tentativa (2018), robo simple (2019) y amenazas simples en contexto de violencia de género (2019).

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, mientras que personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) llevó adelante las actuaciones de rigor.