20 de julio de 2026 - 22:30

Impactante choque en Mar del Plata: dos heridos graves y una conductora aprehendida

Una conductora de 54 años fue detenida luego de atropellar a dos personas en el centro de Mar del Plata. Las víctimas sufrieron graves lesiones y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Una conductora atropelló a dos personas en pleno centro de Mar del Plata.

Una conductora atropelló a dos personas en pleno centro de Mar del Plata.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una conductora de 54 años fue detenida tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Mar del Plata, donde atropelló a dos personas que sufrieron heridas de consideración. El hecho ocurrió en la intersección de Moreno y Catamarca y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Leé además

Festejos por la Selección Argentina en Neuquén: murió por la explosión de una bomba de estruendo.  

Festejo trágico: murió decapitado por la explosión de un "mortero con pirotecnia" tras la final del Mundial

Por Redacción Policiales
Se confirmó que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña.

Tras la repercusión, confirmaron que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Por Redacción Policiales

Cómo ocurrió el accidente en Mar del Plata

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la mujer habría realizado una maniobra imprudente al llegar a la esquina, donde colisionó con otro vehículo.

Tras el impacto inicial, la conductora continuó avanzando y terminó embistiendo a varios peatones que se encontraban en el lugar.

Las imágenes del episodio muestran el momento en que el vehículo impacta contra las víctimas. Como consecuencia del choque, una persona quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra fue arrastrada durante varios metros.

Dos personas resultaron gravemente heridas

Las víctimas son un hombre de 52 años y un adolescente de 15 años, quienes sufrieron traumatismos de cráneo graves, pérdida de conocimiento y politraumatismos, según indicaron fuentes hospitalarias.

Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a la Clínica Colón de Mar del Plata para recibir atención médica.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911, mientras que agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo al constatar que la conductora no contaba con la documentación habilitante.

La investigación judicial derivó en la aprehensión de la mujer, quien quedó imputada por los presuntos delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, la conductora tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el accidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Denunciaron a un argentino por un presunto acto racista en Brasil.

Otro argentino denunciado por un presunto acto racista en Brasil: adelantó su viaje a Buenos Aires

Por Redacción Policiales
Uno de los operativos realizado por los grupos especiales de Mendoza. Archivo Los Andes. 

Operativos de las fuerzas especiales para socorrer a dos personas atrincheradas y en crisis nerviosa

Por Redacción Policiales
Imagen Ilustrativa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Imputaron por femicidio transversal al hombre que apuñaló al novio de su expareja

Por Oscar Guillén
La víctima, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva.

Llegó borracho a su casa y su padre le pegó un palazo en la cabeza: pelea por su vida

Por Redacción Policiales