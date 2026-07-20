Impactante choque en Mar del Plata: dos heridos graves y una conductora aprehendida

Una conductora de 54 años fue detenida tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Mar del Plata , donde atropelló a dos personas que sufrieron heridas de consideración. El hecho ocurrió en la intersección de Moreno y Catamarca y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Tras la repercusión, confirmaron que el niño entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Festejo trágico: murió decapitado por la explosión de un "mortero con pirotecnia" tras la final del Mundial

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la mujer habría realizado una maniobra imprudente al llegar a la esquina, donde colisionó con otro vehículo.

Tras el impacto inicial, la conductora continuó avanzando y terminó embistiendo a varios peatones que se encontraban en el lugar.

Las imágenes del episodio muestran el momento en que el vehículo impacta contra las víctimas. Como consecuencia del choque, una persona quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra fue arrastrada durante varios metros.

Las víctimas son un hombre de 52 años y un adolescente de 15 años , quienes sufrieron traumatismos de cráneo graves , pérdida de conocimiento y politraumatismos, según indicaron fuentes hospitalarias.

Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a la Clínica Colón de Mar del Plata para recibir atención médica.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911, mientras que agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo al constatar que la conductora no contaba con la documentación habilitante.

La investigación judicial derivó en la aprehensión de la mujer, quien quedó imputada por los presuntos delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, la conductora tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

Por disposición de la fiscalía interviniente, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el accidente.