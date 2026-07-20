Llegó borracho a su casa y su padre le pegó un palazo en la cabeza: pelea por su vida

La víctima, de 39 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo luego de una discusión ocurrida en una finca del barrio San Cayetano, en Maipú. Su padre, de 69 años, aseguró que el conflicto se originó cuando el hijo llegó al domicilio en estado de ebriedad y se mostró agresivo.

La víctima, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva.

Un hombre de 39 años permanece internado en estado crítico luego de resultar gravemente herido durante una pelea con su padre, de 69 años, en una finca ubicada en el barrio San Cayetano, en Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 y es investigado por la Oficina Fiscal de Maipú. Según la versión brindada por el padre a los efectivos policiales, la discusión comenzó cuando su hijo llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad y adoptó una actitud agresiva.

En medio del enfrentamiento, el hombre de 69 años habría golpeado a su hijo con un elemento contundente en la cabeza, provocándole heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada en primera instancia al Hospital Diego Paroissien (Metraux) y, debido a la complejidad de su cuadro, derivada posteriormente al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el violento episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.