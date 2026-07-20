20 de julio de 2026 - 13:26

Operativos de las fuerzas especiales para socorrer a dos personas atrincheradas y en crisis nerviosa

Las acciones fueron realizadas por los grupos GRIS y GES, en Godoy Cruz y Las Heras, utilizando pistolas Taser.

Uno de los operativos realizado por los grupos especiales de Mendoza. Archivo Los Andes.&nbsp;

Uno de los operativos realizado por los grupos especiales de Mendoza. Archivo Los Andes. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Las fuerzas especiales de la Policía de Mendoza se activaron previo al fin de semana luego de que dos personas en Godoy Cruz y Las Heras sufrieran situaciones de crisis que pusieron en riesgo sus propias vidas.

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Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) —integradas por el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS)— participaron en un operativo que comenzó alrededor de las 21.40 del jueves en el barrio Sol y Sierra, de Godoy Cruz, donde un hombre permanecía atrincherado en una vivienda mientras manipulaba un arma blanca.

Los especialistas iniciaron un proceso de negociación, mantuvieron un canal de diálogo y lograron establecer contacto visual con la persona. Ante la persistencia de la situación de riesgo, el equipo realizó una intervención táctica y utilizó un dispositivo Taser para controlar al hombre de manera segura.

La segunda intervención se desarrolló a las 7 del viernes en el barrio 8 de Abril, de Las Heras. Allí, un hombre se había atrincherado en un vehículo abandonado y se autolesionaba con un objeto punzocortante.

Luego de desplegar un nuevo operativo de contención y negociación, y al advertir que persistía un riesgo inminente, el equipo táctico utilizó un dispositivo Taser para controlar la situación. Veinte minutos después, el procedimiento concluyó.

En ambos operativos, las personas fueron asistidas por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladadas al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica especializada.

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