Más de 40 detenidos en toda Mendoza por los festejos por la Selección: en San Rafael golpearon a los policías

Los festejos por la victoria de la Selección Argentina terminaron con algunos incidentes violentos en el sur provincial, concretamente en General Alvear y el distrito de Villa Atuel, en San Rafael, dejando como saldo varios heridos leves —tanto civiles como efectivos policiales— y destrozos, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.

Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final

Ataque a balazos contra un joven en San Martín durante los festejos por el triunfo de Argentina

En tanto que desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el saldo total de los incidentes que se registraron en toda la provincia dejó 41 personas detenidas y 14 efectivos policiales lesionados.

El momento de mayor tensión comenzó cuando los simpatizantes se concentraban en una plaza de Villa Atuel y una camioneta Toyota Hilux ingresó directamente al interior del paseo , poniendo en riesgo a las personas que allí se encontraban.

El festejo que terminó en violencia: más de 40 detenidos en Mendoza La celebración por el triunfo de la Selección derivó en graves disturbios en distintos puntos de la provincia, dejando un saldo de 14 policías heridos y múltiples destrozos. Las fuerzas de seguridad debieron intervenir de urgencia ante agresiones directas y conductas negligentes que pusieron en riesgo a las familias presentes. Este preocupante panorama reabre el debate sobre la necesidad de preservar el orden público en los festejos colectivos. La pasión deportiva es un motivo de unión que, bajo ninguna circunstancia, debería justificar el vandalismo ni la violencia contra la comunidad. ¿Qué medidas creés que se deberían tomar para evitar estos incidentes? Dejanos tu opinión en los comentarios y compartí este video para concientizar sobre la importancia de festejar en paz.

Al intentar intervenir para retirar el vehículo y evitar una tragedia, el personal policial fue atacado brutalmente. Según confirmaron fuentes periodísticas sureñas, la situación escaló de inmediato tras la orden policial.

Testigos presenciales registraron con sus celulares el momento exacto en que dos hombres con camisetas de la Selección Argentina comenzaron a discutir con los efectivos.

De las palabras pasaron rápidamente a los golpes. Los atacantes arremetieron a golpes de puño contra el personal policial —afectando tanto a hombres como a mujeres de la fuerza— y dejaron a dos de ellos tendidos en el piso.

Piedrazos y disparos disuasivos

Los disturbios no se limitaron al incidente de la camioneta. También hubo actos de violencia en otros puntos neurálgicos de la zona, como la Plaza Carlos María y las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

A pesar de la fuerte presencia policial dispuesta para los festejos, la desconcentración derivó en corridas y una hostilidad generalizada. Grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes de puño entre sí y contra los uniformados, sumando corridas, forcejeos y piedrazos contra las fuerzas de seguridad. Para intentar dispersar la violenta manifestación y controlar la situación, la policía debió efectuar disparos disuasivos al aire.

El saldo de los disturbios en el Sur

La jornada de festejos dejó un saldo lamentable de heridos, con consecuencias de diversa consideración para civiles y policías.

Un policía con traumatismo de cráneo: tras caer pesadamente sobre el asfalto durante los golpes en la plaza, sufrió un fuerte impacto en la cabeza y permanece bajo estricta evaluación médica.

Un herido de arma blanca o elemento cortante; otro efectivo policial resultó con un corte visible en el rostro, dos uniformados con politraumatismos leves y uno de los jóvenes que participó de las corridas e incidentes terminó con heridas sangrantes en la cara.

El balance oficial para toda la provincia

El operativo de seguridad desplegado en Mendoza con motivo de los festejos por la victoria de la Selección Argentina finalizó con 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Del total de los procedimientos realizados se registraron:

22 aprehendidos por infracción a la Ley 6722.

9 personas aprehendidas por contravenciones.

10 detenidos por distintos delitos.

Violentos disturbios en San Martín empañaron los festejos por el pase de Argentina a la final.

En cuanto al personal policial, 14 efectivos resultaron lesionados durante los operativos:

Gran Mendoza: 6.

Zona Sur: 5.

Zona Este: 3.

Valle de Uco: sin lesionados.

Resumen por oasis

Gran Mendoza: 6 detenidos.

Zona Sur: 11 detenidos.

Zona Este: 15 detenidos.

Valle de Uco: 9 detenidos

En total, el operativo se desarrolló con intervención de la Policía de Mendoza en los distintos puntos de concentración de la provincia. Durante los festejos se registraron incidentes aislados que derivaron en aprehensiones, detenciones y actuaciones judiciales.