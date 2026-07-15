La "llama mundialista de La Paz" volvió a salir a las calles y fue protagonista de los festejos por Argentina

Luego de la repercusión que generó el caso por el que incluso se abrió una investigación, Bebé volvió a ser filmada durante los festejos mundialistas. La familia asegura que la llama está en perfecto estado de salud.

Bebé, la "llama mundialista" que volvió a recorrer las calles de La Paz.

La ya conocida "llama mundialista de La Paz" volvió a convertirse en uno de los personajes más llamativos de los festejos por una victoria de la Selección argentina. Tras el triunfo frente a Inglaterra, un nuevo video comenzó a circular en redes sociales y muestra al animal recorriendo las calles del departamento paceño mientras decenas de personas se acercan para saludarlo y acariciarlo.

Las imágenes reflejan un clima muy distinto al que rodeó al camélido días atrás, cuando se viralizó un video en el que era trasladado en un automóvil y el episodio derivó en una denuncia por presunto maltrato animal y en una investigación judicial.

En esta oportunidad, Bebé —como se llama la llama— aparece rodeada de vecinos que aprovechan para tocarla y fotografiarla durante los festejos. Incluso, mientras registran la escena, se escucha a una persona bromear sobre la popularidad que alcanzó el animal y compararla con Lionel Messi al afirmar que es "más famosa que Messi".

Con el correr de los días, la llama ganó notoriedad y despertó el interés de muchas personas luego de que el caso trascendiera públicamente. Esa repercusión hizo que su presencia durante los festejos no pasara inadvertida y volviera a captar la atención de quienes celebraban el triunfo argentino.

La llama "Bebé" volvió a ser protagonista tras la victoria argentina. Bebé vive en una pequeña granja de La Paz junto a otros animales, propiedad de una familia del departamento. Según contaron sus dueños, la llama está acostumbrada al contacto con las personas y, desde muy pequeña, suele subirse por sus propios medios al automóvil familiar.