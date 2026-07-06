6 de julio de 2026 - 11:09

Ladrones armados entraron a un templo en La Paz, amenazaron al pastor y se llevaron $500 mil

Dos delincuentes armados sorprendieron al joven religioso cuando se encontraba en el templo, lo maniataron y escaparon con dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias. La Justicia investiga el hecho.

La Paz.

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Por Enrique Pfaab

Un pastor de 20 años fue víctima de un asalto este domingo en el interior de la Iglesia Universal, ubicada en la esquina de calles Control y 25 de Mayo, en la villa cabecera del departamento de La Paz.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando dos delincuentes ingresaron al templo y sorprendieron al joven religioso. De acuerdo con la denuncia, ambos lo amenazaron con un arma de fuego y luego lo maniataron para impedir que pudiera resistirse o pedir ayuda.

Con la víctima reducida, los asaltantes recorrieron el lugar y se apoderaron de un teléfono celular Motorola, un bolso gris que contenía prendas de vestir y una suma cercana a los 500.000 pesos en efectivo.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras que el pastor logró liberarse y dar aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 22ª trabajaron en el lugar, entrevistaron a la víctima y realizaron las primeras actuaciones para avanzar con la investigación. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal La Paz–Santa Rosa, que dispuso las medidas de rigor para intentar identificar y detener a los autores del asalto.

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