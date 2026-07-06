Ladrones armados entraron a un templo en La Paz, amenazaron al pastor y se llevaron $500 mil

Dos delincuentes armados sorprendieron al joven religioso cuando se encontraba en el templo, lo maniataron y escaparon con dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias. La Justicia investiga el hecho.

Un pastor de 20 años fue víctima de un asalto este domingo en el interior de la Iglesia Universal, ubicada en la esquina de calles Control y 25 de Mayo, en la villa cabecera del departamento de La Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando dos delincuentes ingresaron al templo y sorprendieron al joven religioso. De acuerdo con la denuncia, ambos lo amenazaron con un arma de fuego y luego lo maniataron para impedir que pudiera resistirse o pedir ayuda.

Con la víctima reducida, los asaltantes recorrieron el lugar y se apoderaron de un teléfono celular Motorola, un bolso gris que contenía prendas de vestir y una suma cercana a los 500.000 pesos en efectivo.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras que el pastor logró liberarse y dar aviso a la Policía.