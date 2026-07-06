Una familia fue hospitalizada tras un incendio en una casa de Guaymallén

Siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, debieron ser hospitalizadas luego de un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una casa de Guaymallén.

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Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 4.05 en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 13.400. Un llamado al 911 alertó sobre el incendio y hasta el lugar acudieron efectivos policiales, bomberos y personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Al llegar, los bomberos lograron extinguir las llamas, que afectaron de manera parcial una de las habitaciones de la vivienda.

Tras las tareas de inspección, determinaron que el origen del fuego habría sido un desperfecto en la instalación eléctrica.

Como consecuencia del incendio, siete personas fueron asistidas por los profesionales del SEC. Entre ellas se encuentran una joven de 21 años, un hombre de 41, otra joven de 19 y cuatro menores de entre 14 y 1 año.

Todos fueron trasladados al hospital Carrillo con diagnóstico de intoxicación por inhalación de humo, donde quedaron bajo observación médica.

La fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

Defensa Civil aconseja:

Verificar los artefactos y limpiar los calefones con un gasista matriculado.

No utilizar las hornallas y el horno para generar calor.

Mantener siempre ventilados los ambientes de la vivienda.

Apagar la estufa o artefactos antes de ir a dormir.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?

Mareos, dolor de cabeza, sueño.

¿Qué hacer frente a una intoxicación?

Ante síntomas de intoxicación, llamar al 911 y concurrir al centro asistencial más cercano.

Ante una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, retire a los afectados del ambiente contaminado hasta un lugar donde puedan respirar aire limpio y fresco.