29 de junio de 2026 - 13:21

Así quedó el café El Forastero de Uspallata tras el devastador incendio, a 9 meses de su inauguración

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre Ruta 7 y Ejército de los Andes Sur. No había personas en el interior del local y se investiga si el fuego se originó por una falla en las calderas

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Incendio destruyó por completo el café El Forastero en Uspallata: había inaugurado hace 9 meses

Incendio destruyó por completo el café El Forastero en Uspallata: había inaugurado hace 9 meses

Foto:

Ministerio de Seguridad
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un gran incendio destruyó por completo el café El Forastero, ubicado sobre Ruta 7 y Ejército de los Andes Sur, en Uspallata, durante la madrugada de este lunes.

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El hecho fue reportado alrededor de las 4.56, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un incendio en el restobar. Según los primeros informes, no había personas en el interior del establecimiento al momento del siniestro.

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Hasta el lugar se desplazó personal de Bomberos, que constató que el fuego había provocado daños totales en el comercio. Tras controlar las llamas, los efectivos confirmaron que el local se encontraba sin empleados ni clientes.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el incendio se habría originado por una falla en las calderas con las que cuenta el establecimiento, aunque las causas serán determinadas por las pericias correspondientes.

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La investigación quedó a cargo de la Justicia. La Dra. Tramontana dispuso las actuaciones de rigor y ordenó la intervención de personal especializado de Bomberos para realizar las pericias que permitan establecer el origen del fuego.

El propietario del comercio fue identificado como Rodrigo Rubén Molina, de 57 años. No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

El café había abierto sus puertas hace solo nueve meses y rápidamente se había convertido en un punto de encuentro para vecinos y turistas que transitan por la Ruta 7, por lo que el incendio generó gran conmoción entre clientes y allegados al emprendimiento.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza y personal de emergencias para controlar el siniestro y evitar que las llamas se propaguen.

Debido al operativo, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la Ruta 7, ya que la presencia de vehículos de emergencia y la posible reducción de calzada pueden generar demoras en el tránsito.

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