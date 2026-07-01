"Perdieron todo, no tienen nada": devastador incendio en Guaymallén dejó a un hombre herido de gravedad

En la madrugada del miércoles se registraron dos incendios en Guaymallén y Las Heras que dejaron considerables pérdidas materiales y un hombre herido de gravedad .

Un incendio redujo a cenizas dos casas en un asentamiento de Las Heras

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Según los primeros informes de las pericias, ambos incendios fueron provocados por fallos en conexiones eléctricas .

El incendio de Guaymallén tuvo lugar en la Finca Badano (Bermejo) y, aunque personal de Bomberos y Defensa Civil logró extinguir el fuego, las llamas destruyeron por completo una vivienda donde vivían 7 personas, 3 de ellos menores .

El incendio dejó gravemente herido a un hombre de 35 años , quien fue rescatado por la policía y trasladado al hospital , donde aún continúa internado . La víctima presenta quemaduras que afectan entre el 8% y el 11% de su cuerpo , y cuenta con un compromiso de las vías respiratorias debido a la inhalación de humo.

El resto de los habitantes de la vivienda no sufrió heridas graves .

Un cortocircuito que desató la emergencia

Micaela es vecina de la casa que sufrió el incendio. Tanto ella como su familia se enteraron por los gritos. “Cuando salimos ya no había nada más que hacer. Se vino todo abajo, el fuego tomó todo y se cayó el techo”, indicó la mujer.

En la vivienda vivían dos de sus hermanos y sus familias. Según explicó Micaela, el incendio inició cerca de las 2 de la mañana cuando su cuñada conectó una estufa que hizo cortocircuito.

Micaela explicó que a pesar de la gravedad del incendio, la mayoría de sus familiares no tuvieron heridas críticas. “Mi cuñada se quemó la cintura, mi hermano se quemó la mano y mi sobrina tiene en la frente una quemadura muy chiquita”, contó.

Incendios El incendio dejó a un hombre gravemente herido. GENTILEZA

Intoxicación y quemaduras: el estado de salud de la víctima

“El problema más grave lo tuvo mi cuñado, que vivía en una piecita atrás”, dijo Micaela. “En este momento está internado en terapia intensiva en el Hospital Lagomaggiore, con muchas quemaduras en el cuerpo e intoxicación por el humo”, confirmó.

La mujer explicó que el hombre volvió a ingresar a la vivienda en llamas para buscar a uno de los menores, quien creía que aún se encontraba dentro. Al no poder salir tuvo que ser rescatado con ayuda de los efectivos policiales, familiares y vecinos, quienes tuvieron que derrumbar una pared para salvarlo. “Al pasar tanto tiempo dentro se intoxicó”, siguió.

Según declaró Micaela, la ambulancia llegó a tiempo para socorrer a los heridos. “Los bomberos demoraron, pero lo entendemos por la distancia que hay hasta acá”, comentó la mujer.

Cómo ayudar

Micaela declaró que la vivienda se consumió casi por completo, por lo que necesitan de la colaboración para salir adelante. La mujer explicó que ya recibieron apoyo desde Defensa Civil, que entregaron colchas, colchones y mercadería a las familias afectadas.

Sin embargo, Micaela dijo que necesitan de más ayuda. “Estamos pidiendo abrigos, colchones, camas, sobre todo ahora que está haciendo mucho frío”, dijo. “Perdieron todo, no tienen nada”, finalizó.

Para enviar donaciones u ofrecer ayuda, comunicarse al 2612789205 (Micaela).

Otro incendio en Las Heras

Por otro lado, el segundo incendio de las últimas horas -y ocurrido en Las Heras- fue en el puesto El Chimango. Aunque destruyó una vivienda por completo y provocó daños en otra, en este caso no se registraron heridos.

Según las primeras pericias, las llamas tuvieron origen en un desperfecto eléctrico.