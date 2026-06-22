22 de junio de 2026 - 13:02

Incendio intencional en la playa de secuestro de Maipú: quemaron 57 motos

El siniestro se desato ayer por la noche en el predio cercano al parque Metropolitano.

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. 

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Según las primeras pericias técnicas sería intencional el incendio que se registró ayer en la playa de secuestros de Maipú, donde resultaron incineradas totalmente 57 motos.

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El siniestro se denunció ayer cerca de las 20:20, cuando un vecino de la calle Emilio Civit, cerca del Parque Metropolitano, llamó al 911 para notificar que se estaban quemando unos árboles de la zona.

Hacia el lugar fue desplazado personal de la Subcomisaría Lorenz, además de Bomberos Voluntarios de Maipú y Bomberos del Cuartel Central, quienes comenzaron a trabajar para controlar el siniestro que, en ese momento, se había extendido hacia el predio donde se guardan los vehículos retenidos en el departamento.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro dejó como saldo un total de 57 motocicletas totalmente quemadas y daños parciales en el cierre perimetral del predio.

Tras las pericias realizadas por especialistas de Bomberos, se informó que el incendio habría sido intencional. La Oficina Fiscal de Maipú dispuso las actuaciones correspondientes para tratar de dar con los autores del hecho.

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