El dispositivo que debemos desenchufar sí o sí antes de salir de casa: ahorra energía y evita incendios

Antes de cerrar la puerta y abandonar la casa, es habitual comprobar si la pava eléctrica quedó apagada o si la tostadora sigue enchufada. Sin embargo, existe otro dispositivo presente en todos los hogares que suele pasar desapercibido y que merece una gran atención.

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El dispositivo de la cocina que debe desenchufarse cuánto antes porque es propenso a incendios

El televisor, aunque permanezca apagado con el control remoto, continúa conectado a la red eléctrica y expuesto a diferentes problemas que pueden generar desde un consumo innecesario de energía hasta daños costosos en sus componentes internos. Por ese motivo, hay que tomarse un pequeño tiempo como medida simple antes de salir de casa.

Los televisores actuales incorporan una gran cantidad de componentes electrónicos sensibles. Ya sea un modelo LED, QLED u OLED, en su interior existen placas electrónicas, fuentes de alimentación y microchips que necesitan una alimentación eléctrica estable para funcionar correctamente.

Una medida tan sencilla como desenchufarlo por completo puede ayudar a evitar gastos inesperados y prolongar la vida útil del dispositivo.

Los especialistas coinciden en que apagar el televisor con el control remoto no ofrece una protección completa. La recomendación más segura consiste en desconectarlo físicamente de la corriente eléctrica cuando nadie permanecerá en el hogar durante varias horas o días.

De hecho, las reparaciones de televisores modernos pueden representar una parte importante del valor total del equipo. En algunos casos, incluso resulta más conveniente reemplazar el aparato que intentar reparar ciertos daños en las placas electrónicas.

dispositivo riesgoso en casa En algunos televisores, el consumo en modo de espera suele ser reducido, permanece activo las 24 horas del día, lo que genera un gasto energético constante. WEB

Cuáles son los otros dispositivos que también conviene desconectar

El televisor no es el único aparato que permanece consumiendo energía en modo de espera. Existen otros equipos electrónicos que también pueden beneficiarse de esta práctica.

Entre los más mencionados aparecen:

Módems y routers Wi-Fi.

y Consolas de videojuegos.

de videojuegos. Sistemas de audio.

Equipos de cine en casal.

en casal. Decodificadores de televisión.

dispositivo riesgoso en casa WEB

Aunque siempre se presta atención a electrodomésticos de cocina, los especialistas recuerdan que el televisor también merece cuidados antes de salir de casa. Desconectarlo por completo es la única solución para no generar un descuido importante.