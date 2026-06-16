El dispositivo que debemos desenchufar sí o sí antes de salir de casa: ahorra energía y evita incendios

Antes de cerrar la puerta y abandonar la casa, es habitual comprobar si la pava eléctrica quedó apagada o si la tostadora sigue enchufada. Sin embargo, existe otro dispositivo presente en todos los hogares que suele pasar desapercibido y que merece una gran atención.
El televisor, aunque permanezca apagado con el control remoto, continúa conectado a la red eléctrica y expuesto a diferentes problemas que pueden generar desde un consumo innecesario de energía hasta daños costosos en sus componentes internos. Por ese motivo, hay que tomarse un pequeño tiempo como medida simple antes de salir de casa.
dispositivo riesgoso en casa
Una medida tan sencilla como desenchufarlo por completo puede ayudar a evitar gastos inesperados y prolongar la vida útil del dispositivo.
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Por qué el televisor puede correr riesgos incluso cuando parece apagado
Los televisores actuales incorporan una gran cantidad de componentes electrónicos sensibles. Ya sea un modelo LED, QLED u OLED, en su interior existen placas electrónicas, fuentes de alimentación y microchips que necesitan una alimentación eléctrica estable para funcionar correctamente.
- El problema es que estos sistemas permanecen conectados a la corriente incluso cuando la pantalla está apagada. Esto ocurre porque muchos aparatos mantienen funciones activas en modo de espera, también conocido como stand by.
- Según explican los especialistas de Electrical Safety, una vivienda vacía no está exenta de sufrir alteraciones en el suministro eléctrico. Las sobretensiones, los microcortes o determinadas fluctuaciones de voltaje pueden producirse sin necesidad de tormentas o fenómenos climáticos extremos.
- Una única variación importante podría afectar componentes delicados del televisor. En algunos casos, las consecuencias se limitan a fallas menores, pero en otros pueden dañar la fuente de alimentación o la placa principal, dos de las reparaciones más costosas dentro de este tipo de equipos.
Qué recomiendan los técnicos antes de salir de casa
Los especialistas coinciden en que apagar el televisor con el control remoto no ofrece una protección completa. La recomendación más segura consiste en desconectarlo físicamente de la corriente eléctrica cuando nadie permanecerá en el hogar durante varias horas o días.
- Además del enchufe principal, algunos técnicos aconsejan retirar otros cables conectados al aparato. Entre ellos se encuentran los cables HDMI vinculados a decodificadores, receptores o consolas, así como el cable de antena o televisión por cable.
- La razón es que determinadas fluctuaciones eléctricas también pueden ingresar por estas conexiones y alcanzar los circuitos internos del televisor.
De hecho, las reparaciones de televisores modernos pueden representar una parte importante del valor total del equipo. En algunos casos, incluso resulta más conveniente reemplazar el aparato que intentar reparar ciertos daños en las placas electrónicas.
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En algunos televisores, el consumo en modo de espera suele ser reducido, permanece activo las 24 horas del día, lo que genera un gasto energético constante.
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Cuáles son los otros dispositivos que también conviene desconectar
El televisor no es el único aparato que permanece consumiendo energía en modo de espera. Existen otros equipos electrónicos que también pueden beneficiarse de esta práctica.
Entre los más mencionados aparecen:
- Módems y routers Wi-Fi.
- Consolas de videojuegos.
- Sistemas de audio.
- Equipos de cine en casal.
- Decodificadores de televisión.
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Aunque siempre se presta atención a electrodomésticos de cocina, los especialistas recuerdan que el televisor también merece cuidados antes de salir de casa. Desconectarlo por completo es la única solución para no generar un descuido importante.