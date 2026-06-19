Causó un incendio para salvar a sus hermanos de abusos, uno murió y el padre terminó con 4 cadenas perpetuas

Un brutal caso de abuso infantil sistemático en el estado de Georgia, Estados Unidos, ha culminado con una severa respuesta judicial, donde William Linn McCue, de 51 años, fue sentenciado a cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, seguidas de una cuarta cadena perpetua.

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El veredicto se emitió tras casi cuatro horas de deliberación por parte del jurado, que lo declaró culpable de homicidio doloso, dos cargos de violación, tres cargos de abuso sexual agravado de menores y dos cargos de incesto.

Los hechos que originaron la investigación penal ocurrieron el 17 de abril de 2022, cuando los servicios de emergencia acudieron a un reporte de incendio en la vivienda de la familia McCue.

Las investigaciones revelaron una realidad devastadora sobre el siniestro, ya que el fuego fue provocado intencionalmente por el hijo mayor de la pareja, quien en ese momento tenía 15 años, en un intento desesperado por escapar del maltrato físico y psicológico al que él y sus hermanos eran sometidos.

Al momento de iniciarse el fuego, una de las hijas de 10 años se encontraba encerrada bajo llave en un baño sin ventanas, donde finalmente falleció tras el siniestro.

Carina Wisniewski McCue y William Linn McCue Carina Wisniewski McCue y William Linn McCue

Durante el siniestro, la madre, Carina McCue, logró poner a salvo a dos de sus hijos de 12 y 8 años, pero no pudo llegar hasta la habitación donde la víctima menor se encontraba atrapada.

Un entorno de tortura y aislamiento

Durante el desarrollo del juicio, la fiscalía presentó testimonios y evidencias que describieron un patrón de maltrato continuo e inhumano hacia los menores. Según la acusación oficial, los niños sufrían palizas severas de forma regular, eran obligados a usar collares eléctricos y permanecían desnudos sobre bloques de cemento durante horas o días seguidos.

Además, se les prohibía utilizar los inodoros de la casa, por lo que debían orinar y defecar en baldes que se vaciaban únicamente una vez por semana. Tampoco se les permitía asistir a la escuela, lo que provocó que su desarrollo y nivel de aprendizaje estuvieran profundamente rezagados respecto a la edad que tenían.

La fiscal de distrito del condado de Gwinnett, Patsy Austin-Gatson, condenó con dureza las acciones de los padres y declaró que el trato que recibieron estos niños fue horrible, calificando la muerte de la menor como inconcebible y evitable.

La investigación también destapó años de abuso sexual intrafamiliar. Durante las audiencias, la esposa del acusado testificó que su marido le había confesado haber violado a la hija mayor de la familia, quien tenía 17 años al momento del juicio.

La propia adolescente, junto a su hermana menor, testificaron ante el jurado confirmando los abusos sexuales que sufrieron de manera continuada por parte de su padre durante años.

La justicia también determinó la responsabilidad penal de la madre en la dinámica de abusos del hogar. Carina McCue se había declarado culpable previamente de tres cargos de crueldad infantil en primer grado, agresión con agravantes y detención ilegal.

Aunque intervino para sacar a dos de sus hijos de la vivienda en llamas, la fiscalía determinó que su negligencia para denunciar los abusos de los que tenía conocimiento la hacían responsable, por lo que fue sentenciada a 90 años de prisión.