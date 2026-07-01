1 de julio de 2026 - 07:58

Dos incendios destruyeron viviendas en Guaymallén y Las Heras: un hombre quedó atrapado entre las llamas

En ambos casos las pericias indican que los siniestros se originaron por fallas eléctricas.

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. 

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Por Redacción Policiales

Dos incendios registrados durante la madrugada de este miércoles en Guaymallén y Las Heras dejaron importantes daños materiales y un hombre gravemente herido. En ambos casos, las primeras pericias indican que el fuego se habría originado por desperfectos en instalaciones eléctricas precarias.

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En Guaymallén, el incendio se produjo en una vivienda del loteo Finca Badano. Un hombre de 35 años quedó atrapado en el interior del inmueble y fue rescatado por efectivos policiales.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanece internada con quemaduras que afectan entre el 8% y el 11% de su cuerpo, además de presentar compromiso de las vías respiratorias por inhalación de humo.

Bomberos y personal de Defensa Civil lograron extinguir las llamas, aunque la vivienda sufrió daños totales. Además, una casa lindera registró daños parciales en el techo.

Las primeras pericias indican que el incendio habría comenzado por un cortocircuito en una conexión eléctrica precaria. La Oficina Fiscal de Guaymallén ordenó las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes.

Incendio con pérdidas totales en Las Heras

El segundo siniestro ocurrió en el puesto El Chimango, en Las Heras, donde el fuego destruyó por completo una vivienda y provocó daños parciales en otra construcción precaria ubicada a pocos metros.

A diferencia del hecho ocurrido en Guaymallén, no hubo personas lesionadas.

Bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar y sofocar las llamas. Según las primeras actuaciones, el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico en una conexión clandestina.

La Oficina Fiscal de Las Heras interviene en la investigación y dispuso las pericias para determinar con precisión el origen del fuego.

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