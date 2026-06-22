Odisea de los argentinos afectados por el incendio en Bayahíbe: sin documentos ni confirmaciones de regreso

Lo que, se suponía, serían unas vacaciones soñadas en el paradisíaco Caribe terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para miles de turistas , entre ellos más de 100 argentinos y una familia mendocina que se vieron afectadas por un incendio en un lujoso hotel . Incluso, una italiana falleció como consecuencia del siniestro.

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Luego del incendio del viernes, que arrasó prácticamente la totalidad del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach , en Bayahíbe (República Dominicana); la mayoría de los argentinos que allí estaban alojados están con trámites en proceso para resolver los problemas derivados de la pérdida de pasaportes, documentación y pertenencias personales .

Entre los damnificados, hay turistas mendocinos . Paula, su esposo y el hijo de ambos (un niño de 18 meses ) lograron escapar de las llamas con lo puesto y perdieron, entre otras cosas, sus pasaportes, documentación personal, su ropa y hasta la mamadera del niño .

La odisea de los argentinos afectados por el incendio en Bayahíbe: sin documentos y con vuelos "en veremos"

Esta familia mendocina , así como otros tantos argentinos, tienen turnos confirmados para este miércoles en la Embajada Argentina en República Dominicana. Las autoridades diplomáticas están con los trámites en marcha para la reimpresión de pasaportes y documentos que les permitan regresar a Argentina .

Esta contingencia los ha obligado a cambiar sus planes iniciales y reprogramar sus vuelos , teniendo en cuenta que la familia mendocina tenía pensado regresar a Argentina en las próximas horas.

Cancillería confirmó que está asistiendo a más de 100 argentinos afectados

Por medio de un comunicado oficial replicado en las redes sociales, la Cancillería argentina confirmó que la sección consular de la Embajada en República Dominicana se encuentra trabajando en el acompañamiento y la asistencia de quienes perdieron documentos y efectos personales durante el incendio.

En ese sentido, confirmaron que están coordinando la emisión de documentación de viaje de emergencia para quienes la necesiten. Ello ha derivado en que muchos viajeros hayan perdido sus vuelos programados, teniendo en cuenta que no tenían cómo acreditar legalmente su identidad.

Cancillería La odisea de los argentinos afectados por el incendio en Bayahíbe: sin documentos y con vuelos "en veremos" Captura web

Si bien algunos compatriotas tenían sus documentos cargados en la app MiArgentina -legalmente el documento tiene validez y se convierte en una alternativa ante la emergencia-, el detalle es que incluso miembros de esa misma familia no habían tomado este recaudo, por lo que continúan varados hasta que se emitan los documentos provisorios.

Además, desde el Gobierno nacional se habilitaron canales especiales para atender la situación de los afectados. De hecho, recordaron que el número de guardia consular es +1 (809) 399-3817.

A través de este número se brinda orientación a los damnificados a fin de avanzar con los trámites correspondientes.

Incendio en un hotel de Bayahíbe, República Dominicana Incendio en un hotel de Bayahíbe, República Dominicana Gentileza / Leonardo Carmignani

Mientras tanto, muchos de estos turistas continúan alojados en hoteles alternativos, a la espera de resolver la situación administrativa que les permita regresar a Argentina.

De una "llamita" a un espectacular incendio en segundos

El espectacular incendio se inició el viernes pasado en el complejo turístico ubicado frente al mar Caribe. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de estructuras construidas con palma y techos de paja, materiales altamente inflamables. Todo ello se vio alimentado por el extremo calor en el lugar y el viento de la zona.

Incendio Bayahíbe

La emergencia obligó a evacuar a unos 1.700 huéspedes, quienes fueron trasladados a distintos hoteles cercanos mientras los equipos de emergencia combatían el fuego. Y una ciudadana italiana, identificada como Francesca Valentino (46) falleció como consecuencia del incendio.

"Perdimos absolutamente todo"

Entre los 1.700 damnificados se encuentra Paula, una mendocina que había viajado junto a su esposo y su hijo de un año y medio.

"Empezó con una llamita muy chiquita en el hall y el personal no supo reaccionar a tiempo. Como hace mucho calor, hay mucho viento y estos techos son de paja, empezó a incendiarse todo de inmediato", contó Paula este fin de semana.

La familia mendocina se encontraba en la playa en el momento en que se inició el fuego. Desde la arena -la playa está frente al hotel- observaron, primero, la columna de humo y luego las llamas imponentes.

Incendio Bayahibe

"Estábamos tranquilos y, de repente, vimos una llamita que a los dos minutos nos hizo salir corriendo. Fuimos evacuados hacia la playa. Había gente en silla de ruedas que era trasladada por los propios huéspedes en la arena", recapituló.

Además, la mendocina criticó con dureza la reacción del hotel durante la emergencia, así como también lo hecho posteriormente.

"No hubo sirena, no nos avisaron, no hubo ningún plan de contingencia. Había gente que estaba en las habitaciones y no sé cómo se enteró de que el hotel se estaba prendiendo fuego", sostuvo.

"Perdimos absolutamente todo. La ropa nuestra, la ropa del bebé, mamaderas, los pasaportes. No nos asistieron en absolutamente nada", lamentó.

Quién era la turista italiana que murió tras el incendio

Entre los más de 1.700 damnificados por el incendio en el hotel de Bayahíbe, hubo una víctima fatal. Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años y quien se encontraba alojada en el lugar junto a su esposo se llevó la peor parte.

Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana Francesca Valentino, la mujer italiana que murió tras el incendio del hotel en Bayahíbe, República Dominicana Web

Según confirmaron las autoridades dominicanas, la mujer había logrado escapar inicialmente de las llamas junto al resto de los huéspedes evacuados. Sin embargo, posteriormente sufrió una grave intoxicación por inhalación de humo. De esta manera, la mujer falleció mientras recibía atención médica.

Francesca FB Tras el incendio en el hotel de Bayahíbe falleció Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años que se encontraba alojada en el lugar junto a su esposo. Facebook

Madre de dos hijas y oriunda de la ciudad de Caserta (Italia), Francesca había mantenido una relación muy especial con Bayahíbe. Y es que, años atrás, había vivido en ese destino caribeño y donde conoció a quien luego se convertiría en su esposo.

De regreso en Italia, la pareja abrió un pequeño emprendimiento turístico familiar, No obstante, continuaban viajando periódicamente a República Dominicana para visitar familiares y amigos.