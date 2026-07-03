3 de julio de 2026 - 18:01

Asalto de terror en La Matanza: una cámara registró como un delincuente le apuntó a la cabeza a una conductora

La secuencia que se viralizó en redes ocurrió el martes a plena luz del sol. La víctima logró escapar.

Asalto de terror en La Matanza: una cámara registró como un delincuente le apuntó a la cabeza a una conductora.

Asalto de terror en La Matanza: una cámara registró como un delincuente le apuntó a la cabeza a una conductora.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un momento de extremo terror vivió una mujer en la en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza, cuando un delincuente armado intentó asaltarla mientras esperaba el cambio de un semáforo sobre la colectora de la autopista Riccheri. La víctima logró escapar antes de que el robo se concretara.

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El episodio ocurrió el martes pasado, alrededor de las 13.40, en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, y quedó registrado por una cámara instalada en el interior del vehículo de la mujer.

Le golpeó la ventanilla y le apuntó con un arma en la cabeza

Las imágenes muestran que, mientras la conductora esperaba la luz verde, un hombre que circulaba en bicicleta se acercó por detrás del vehículo, golpeó violentamente la ventanilla del lado del conductor e intentó abrir la puerta.

Ante la resistencia de la mujer y sus gritos de desesperación, el delincuente tiró la bicicleta a un costado de la calle, se puso frente al auto y extrajo un arma de fuego con la que le apuntó directamente a la cabeza.

La víctima continuó resistiendo mientras otros automovilistas comenzaron a tocar bocina para advertir sobre el asalto. En ese momento, el semáforo cambió a verde y la conductora aprovechó la oportunidad para acelerar e irse del lugar.

El video también registró la reacción de otros conductores que presenciaron la escena. Uno de ellos, que circulaba en un Renault Sandero gris, aceleró, subió parcialmente a la vereda y giró para escapar del lugar.

A su vez, una pareja que circulaba en motocicleta también aprovechó el cambio del semáforo para retirarse de la zona y evitar quedar involucrada en el intento de asalto.

El registro fílmico que registró la cámara que estaba dentro del vehículo de la mujer se viralizó en redes sociales y permitió la rápida identificación del delincuente. El hombre fue detenido pocas horas después del intento de robo.

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