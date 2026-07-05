5 de julio de 2026 - 22:20

Un joven de 19 años fue asesinado en Las Heras y buscan esclarecer el hecho

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en el barrio Santa Teresita. Antes del disparo fatal se registró una pelea entre dos mujeres y dos personas resultaron heridas con arma blanca.

Asesinaron a un joven de 19 en Las Heras. (ilustrativa)

Asesinaron a un joven de 19 en Las Heras. (ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo este domingo por la tarde en una vivienda del barrio Santa Teresita, en Las Heras. El hecho es investigado por la Justicia para esclarecer las circunstancias del crimen.

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El episodio se registró alrededor de las 16.50, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida por un arma de fuego. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y solicitaron asistencia médica.

Pocos minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el fallecimiento de la víctima como consecuencia de la lesión sufrida. El joven fue identificado como D. B. V.

De acuerdo con la información preliminar, antes del homicidio se produjo una pelea entre dos mujeres, conflicto que posteriormente derivó en dos personas heridas con arma blanca y culminó con el asesinato del joven.

Por disposición de la Fiscalía, en la escena intervinieron efectivos de Policía Científica, la División Homicidios y personal de Infantería, quienes realizaron las primeras pericias y relevaron pruebas para reconstruir lo sucedido.

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