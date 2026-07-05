Las Heras: una mujer de 89 años murió tras un accidente con una pantalla de gas

Una mujer de 89 años murió este domingo luego de sufrir quemaduras en el 100% de su cuerpo cuando intentaba encender una pantalla de gas en su vivienda de Las Heras.

Una mujer de 89 años falleció este domingo luego de sufrir quemaduras en el 100% de su cuerpo como consecuencia de un accidente ocurrido en su vivienda de Las Heras, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 13.30 en un domicilio ubicado dentro de la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte.

Cómo ocurrió el accidente De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer intentaba encender una pantalla de gas cuando una llamarada alcanzó sus prendas de vestir, provocándole gravísimas quemaduras.