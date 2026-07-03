Murió un anciano en un geriátrico clandestino: creen que un corte de luz lo dejó sin asistencia mecánica

Un anciano de 79 años murió en un geriátrico clandestino que funcionaba en Las Heras murió y la J usticia investiga las causas del deceso. Creen que un corte de luz interrumpió el suministro de oxígeno y eso derivó en el fallecimiento del hombre, quien sufría de EPOC.

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Por lo pronto, la Fiscalía de Homicidios ordenó que permanezca detenida una mujer de 58 años, identificada como R. B. R ., quien es la encargada del establecimiento. Es investigada por “ abandono de persona seguido de muerte”.

La noticia se conoció ayer. Cerca de las 17.40 ingresaró Raúl Pereira ya sin vida a la guardia del hospital Carrillo, de ese mismo departamento. El paciente fue llevado hasta allí por su hijo, quien informó que su padre cursaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y fue trasladado al nosocomio tras advertir que no respiraba.

La médica de guardia constató que el fallecimiento se había producido varias horas antes y diagnosticó como causa de muerte un cuadro compatible con esa patología.

A partir de ese momento, el incidente comenzó a ser investigado por la Oficina Fiscal de Las Heras y el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien ordenó que la Policía se trasladara al geriátrico ubicado en Benavente al 600 , de Las Heras, donde constató que, en efecto, se trataba de un geriátrico clandestino.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se ordenó el allanamiento del lugar, la intervención del municipio para su clausura y la aprehensión de la encargada del establecimiento, quien quedó a disposición de la Justicia.

Una de las hipótesis del caso es que el edificio sufrió un corte de luz y esto interrumpió el suministro de oxígeno del equipo que asistía a la víctima. También se investiga cómo asistieron o dejaron de asistir al anciano los responsables del lugar luego de que se produjera la falla eléctrica.

La investigación judicial

Según una fuente del Ministerio Público Fiscal, el hijo del anciano indicó que, mientras lo trasladaba a su casa, el hombre se descompensó y decidió llevarlo al hospital.

Explicó que lo había retirado del geriátrico porque allí se había cortado el suministro eléctrico hacía varias horas y, como su padre necesitaba para su atención unos dispositivos eléctricos, decidió trasladarlo en su auto.

Ante la situación, desde la Fiscalía de Homicidios se ordenó el allanamiento del geriátrico, que resultó funcionar de forma ilegal.

Se determinó que había varias personas de la tercera edad alojadas allí y, por ello, se convocó a personal del Ministerio de Salud para que pudiera reubicar a los ancianos.

Por el momento, la causa está calificada como “abandono de persona seguido de muerte” y la dueña del lugar está detenida.

Inicialmente el caso fue investigado por la Fiscalía de Homicidios, que luego giró el expediente a la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados.