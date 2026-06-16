16 de junio de 2026 - 19:49

Detuvieron a una pareja cuando robaba en la casa cerrada de una anciana que vive en un geriátrico

Una pareja fue detenida en San Martín cuando trasladaba muebles y otros objetos sustraídos de una vivienda que permanecía cerrada. Los bienes pertenecían a una mujer mayor alojada en una residencia para adultos mayores.

Le robaron la casa a una anciana que vive en un geriátrico

Le robaron la casa a una anciana que vive en un geriátrico

Foto:

Por Enrique Pfaab

Anciana cuyo hogar permanecía cerrado desde hace tiempo porque su dueña reside en un geriátrico, fue objeto de un robo. Los objetos sustraídos incluían recuerdos, muebles y pertenencias. La vivienda está ubicada en calle Luzuriaga, en San Martín.

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El Geriátrico y el Robo Descubierto

El robo fue advertido gracias a la alerta de vecinos. Una llamada a la línea de emergencias alertó sobre una pareja que trasladaba elementos de forma sospechosa. Efectivos de la Comisaría 12ª interceptaron a un hombre y una mujer mayores de edad, quienes fueron interrogados sobre el origen de los objetos que transportaban.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Así se determinó que los bienes provenían de una vivienda deshabitada cuya propietaria reside actualmente en un geriátrico. Según establecieron los investigadores, los autores del hecho habían forzado el portón de ingreso para acceder al inmueble.

Entre los elementos recuperados se encontraban un sillón antiguo de dos cuerpos color bordó, una mesa redonda de madera, varias sillas antiguas y dos frazadas. Para los investigadores, el hallazgo permitió recuperar la totalidad de los objetos sustraídos antes de que pudieran ser comercializados o dispersados.

Los bienes quedaron secuestrados y bajo resguardo judicial, mientras que los dos sospechosos fueron trasladados y puestos a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que deberá avanzar en la definición de su situación procesal.

San Martín: La Importancia de la Comunidad y la Policía

El procedimiento fue considerado esclarecido por la Policía, que destacó la intervención de los vecinos y la rápida actuación de los efectivos locales para recuperar los elementos robados y vincularlos con la vivienda afectada.

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