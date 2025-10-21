21 de octubre de 2025 - 18:49

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut: surgen nuevas sospechas sobre lo qué puede haber sucedido

La hijas de Pedro Alberto Kreder aseguran que su padrte no podría haber llegado a ese destino manejando, sino que fueron interceptados con intención de robo.

Luego de encontrar la camioneta en la que se trasladaba la pareja, hijas del jubliado comparten sus sospechas de la situación.

Luego de encontrar la camioneta en la que se trasladaba la pareja, hijas del jubliado comparten sus sospechas de la situación. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La pareja de jubilados conformada por Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, lleva diez días desaparecida, lo que ha desencadenado un intenso operativo de búsqueda en la provincia de Chubut. Desaparecieron sin dejar rastro cuando se dirigían a la localidad de Caleta Córdova a pasar un fin de semana.

Fue hallada en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de Comodoro Rivadavia.

Teorías de los familiares de la pareja

Las hijas de Pedro, Gabriela y Laura acompañan el operativo de búsqueda y han expresado sus sospechas sobre el hallazgo del vehículo: “Yo creo que los interceptaron en algún punto, no nos queda otra. Los interceptaron con intención de robo, probablemente. Seguro llegaron hasta acá y se encajaron con la camioneta porque no conocían el lugar”, comentó Gabriela a la prensa.

La hija del jubilado argumentó que esta perspectiva cambiaría el rumbo de la investigación: “claramente mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta, de ninguna manera. Ustedes llegaron hasta acá y se dieron cuenta de lo difícil que es. No se los tengo que contar yo. Entonces, lo mismo que vieron ustedes, es lo que vemos nosotros hace 10 días viniendo a este lugar”. La familia del hombre sostiene que es una persona aventurera pero que nunca se habría dirigido por voluntad propia al lugar donde se encontró la camioneta.

Y agregó: “La única intención que tenemos ahora es la de mover la camioneta, llevarla para que la policía la tenga a su resguardo y que puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber adentro. Alguna otra huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó. Es muy compleja la situación, muy difícil y muy inexplicable”.

Además, señalaron que el destino previsto a ir con su pareja, es una zona que él había visitado antes y que es de fácil acceso si viaja derecho por la ruta 3. La vía alternativa donde apareció la camioneta refueza la teoría de Gabriela quien expresó: “La Ruta Nacional 3 es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido esto. No hay ninguna explicación porque este camino no te lleva a ningún lugar de paseo o de nada. No tenés salida. O sea, salir y encontrar la ruta acá es una odisea”.

El video que registra los últimos movimientos de la camioneta

Se realizó una reconstrucción policial basada en los registros de cámaras de seguridad que mostraron la cronología de los últimos momentos de la pareja en el vehículo. Fueron vistos por última vez en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro. No obstante, las hijas remarcan que las imágenes no son nítidas y no se llega a ver quién está adentro. Este video se completa con la información de la antena de comunicación que registró el teléfono celular de Pedro en la zona.

Gabriela y Laura, hicieron hincapié en cómo se van dificultando los rastrillajes con el paso de los días: “El viento vuela, literal, o sea, erosiona el suelo, cualquier huella que pudo haber quedado se pierde y el olfato del perro pasa exactamente lo mismo, cualquier olor que haya podido ver se pierde con el clima, con el viento”.

La familia de Pedro agradeció el esfuerzo de las autoridades:“Se están utilizando todos los recursos y más. Hay siete perros dando vuelta. Empezaron con uno, que es el que tenía en el recurso, y se buscaron recursos en todos lados. Y está la Policía Nacional colaborando con la función del doctor Olazabal, que es el fiscal, y con Rojas, que es el jefe de la brigada, que también están hasta cualquier hora trabajando. Me llaman a mí permanentemente todos los días, al final del día, para reportar el movimiento que hicieron”.

