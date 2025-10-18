Una pareja desapareció hace una semana en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales, una pareja , fue vista por última vez el sábado de la semana pasada, lo que ha desencadenado un intenso un operativo de búsqueda en la provincia de Chubut .

El último rastro que se tiene de ambos es que fueron vistos al salir de una camioneta en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Por el momento, el vehículo abandonado ha sido la única pista para los investigadores y la familia. La camioneta Toyota Hilux fue hallada en una zona de difícil acceso.

La reconstrucción policial, basada en los registros de cámaras de seguridad , trazó la siguiente cronología: El sábado 11 de octubre a las 09:31 horas la pareja salió de su domicilio. Posteriormente, fueron detectados por las cámaras la rotonda de las rutas 3 y 39. Finalmente, a las 09:50 se los vio por última vez en la calle Punta Novale s, saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro, continuaban su ruta en dirección al aeropuerto.

Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta en la que circulaban.

A pesar del operativo, con el paso de los días no se obtenían rastros de ellos, lo que aumentó la preocupación de la familia.

En la tarde del viernes, la investigación lanzó un primer dato que podria dar indicios de su paradero: equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaba. El vehículo fue encontrado en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas, un paraje costero situado al norte de la ciudad.

Policía de Chubut investiga el caso

Efectivos de la División Búsqueda de Personas, junto a peritos de la Policía Científica, trabajan en el lugar recogiendo evidencia para intentar reconstruir los últimos movimientos de la pareja.

De acuerdo con medios locales, desde la denuncia, la búsqueda involucra diversas fuerzas de seguridad: la Policía provincial y sus divisiones especiales, Defensa Civil, tanto provincial como municipal, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan operativos en la Ruta Provincial Nº1 y los caminos lindantes.

El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, había asegurado anteriormente que, tras analizar cámaras y registros, se tiene la certeza de que la pareja jamás llegó a la zona de Camarones.

A pesar del hallazgo, la Policía de Chubut informó que, por el momento, no se detectaron rastros de los ocupantes ni en el interior del vehículo ni en los alrededores inmediatos.

Las palabras de los familiares

Aldana Botha, hija de Juana Inés, compartió con la prensa: “Supuestamente está sobrevolando ya una avioneta, tratando de ver qué se puede localizar desde arriba. Estamos esperando novedades de eso para poder salir después a rastrillar de vuelta por toda la parte terrestre”.

“Las señales de los teléfonos dieron más o menos por ahí. Y además está también el dato de que mi mamá le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones”, sostuvo Botha.

La hija de Morales enfatizó sobre el repentino viaje: “Yo a mi mamá la vi el jueves, que ella vino a mi casa acá. Todo normal, una charla normal, como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente”. Además agregó que su madre “jamás se iba de viaje sin avisar” y que debía volver antes del lunes para reincorporarse a su trabajo.

También comentó que la relación de Juana Inés con Pedro Kreder era reciente, y que por ello no lo conocían: “Nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero yo no sabía el nombre o más datos de él”, añadió. Además mencionó que su mamá no se llevó gran cantidad de pertenencias. Sólo lo indispensable para un viaje.

La hija aprovechó para pedir colaboración en la búsqueda: “Estamos tratando de juntar a todos los que quieran ayudarnos, que puedan tener este tipo de vehículos que están preparados para circular en la zona. También gente que tenga drones, motos cross. Todos los que quieran ayudar nos sirve para que podamos cubrir más porque toda esa zona es muy grande y parece un laberinto”. En un emotivo mensaje en Facebook, Aldana escribió: “Te prometo que te vamos a encontrar mami que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el día de la madre juntas como siempre lo hicimos”.

Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, en diálogo con Del Mar Digital manifestó la incertidumbre y la esperanza que mantiene la familia: “La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Las horas son decisivas, no sabemos en qué condiciones se encuentran; son muchos días y son dos personas mayores”, expresó.

Finalmente agregó: “Esperamos que las cosas se resuelvan y que aparezcan sanos y salvo lo antes posible”.