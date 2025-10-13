Encontraron muerta a una joven desaparecida en Chaco: el cuerpo estaba en un pozo ciego

La víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios. Su familia había denunciado su desaparición este domingo.

Una joven de 20 años fue encontrada sin vida en un pozo en Chaco.

Una joven fue asesinada y posteriormente hallada en un pozo de la localidad chaqueña de Avia Terai. Según trascendió, la Policía local detuvo a un sospechoso.

La víctima, de 20 años, fue identificada como Gabriela Arací Barrios. De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la joven se encontraba desaparecida desde el domingo.

El allanamiento en la casa de Salvatierra, donde se encontró el cuerpo de Gabriela El allanamiento en la casa de Salvatierra, donde se encontró el cuerpo de Gabriela. Chaco en Línea Unidades de la Policía de Chaco descubrieron el cadáver en un pozo ciego del domicilio de Pedro Jesús Salvatierra, en el barrio Sur de Avia Teraí. Además, durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil, cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

Según publicó TN, fuentes judiciales señalaron que Salvatierra (33), mantenía una relación sentimental con Barrios y fue señalado como el principal sospechoso. Al momento de la detención tenía heridas compatibles con un posible intento de defensa por parte de la víctima, reportó el citado medio.