Habló la madre del acusado del doble femicidio en Córdoba: "Es un asesino, yo no lo crié para esto"

Estrella Laurta Varela es la madre de Pablo Laurta (39). El hombre es acusado de los femicidios de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba para escaparse con su hijo.

Este lunes, la mujer dialogó con A24 desde Canelones, en Uruguay. “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia“ , comenzó relatando.

Estrella que aseguró que ahora el hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”. Luego se mostró conmovida al decir: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié” .

Respecto a su vínculo madre e hijo, la mujer aseguró que hacía mucho tiempo que no tenían contacto y que la relación no era buena. “Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible . Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, añadió Estrella.

La madre de Pablo Laurta afirmó que desconocía del crimen de Luna y Mariel, que lo tiene como principal sospechoso a su hijo. Recién se enteró ayer (domingo), después de las 14 , cuando una excompañera de trabajo (Estrella está jubilada) le avisó de lo sucedido en Córdoba.

“Tenía un mensaje que decía: ‘Lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza’. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza, cuando la llamé, lo que me explicó qué había pasado”, contó.

Acto seguido, la mujer manifestó que sabía que su hijo no estaba bien. “No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba. En enero 2024, tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna. Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí.

Y agregó: "Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar que le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó“.

Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio: mató a su expareja y exsuegra. Luego huyó con su hijo de 5 años. Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio: mató a su expareja y exsuegra. Luego huyó con su hijo de 5 años. Gentileza

De acuerdo al testimonio de Estrella, se enteró de que era abuela por terceros y se presentó ante Luna por Facebook para que ella supiera que su hijo tenía abuela. Narró que su hijo no sabía que tenía contacto con su nieto y toda la familia materna del niño: “Teníamos buen trato”. Incluso, detalló que su hijo le prohibió que tuviera contacto con su nuera y nieto.

“Cuando vi que las había matado y que se había llevado a Pedro, dije: ‘Se quiere quedar con Pedro’. Había un odio en él hacia ellas dos”, recordó Estrella. Luego recordó la última vez que lo vio, que fue en Córdoba cuando estuvo preso por desacato, “no” lo reconoció.

En A24 le consultaron a la mujer por el grupo de hombres al que pertenecía Luarte “Varones Unidos”. “Esta página viene de años... Como mujer me sentí completamente desajustada. Dije, qué es esto...“. Sobre ese sitio, mencionó que quizás Luna podría haber escrito para el portal, influenciada por Pablo.

También recordó cómo fue que Luna desapareció de la vida de su hijo y de Uruguay. Estrella informó que Luna viajó a Córdoba con el nene con la excusa de ver a su madre y ya no regresó: “Me dijo que no aguantaba más, que Pablo no la dejaba salir a ningún lado y me puse de acuerdo con ella". Además, aclaró que se enojaba con ella porque había dejado de estudiar y trabajar, que le enseñó a tejer por videollamada.

Cabe mencionar que este lunes, una vecina de Luna y Mariel, relató que Pablo Laurta encerró durante meses a Luna en la casa que compartían en tierras uruguayas y solo le daba de comer lo que él quería. Además, afirmó que Luna fue víctima de reiteradas violaciones.

Según expresó la vecina, en una oportunidad, el ahora detenido llegó a instalarse en el techo de la casa donde convivían Luna, su hijo y su madre. “Había una escalera, no sabemos de dónde la sacó. Creemos que alguien se la prestó. Yo le dije a Mariel que alguien le pasaba información de ellas”, dijo entre lágrimas.