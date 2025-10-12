Encontraron sano al nene de 5 años tras los femicidios de su mamá y la abuela: detuvieron a su padre

La provincia de Córdoba está conmocionada por el doble crimen de Luna Giardina y su madre Mariel Zamud. El acusado es Pablo Laurta, expareja de Giardina y quien huyó de la escena con su hijo.

La Justicia de Córdoba confirmó este domingo el hallazgo sano y salvo de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de 5 años que había sido sustraído de la casa de su madre el sábado, en un caso que conmocionó a la provincia. La desaparición del menor estaba directamente vinculada al doble femicidio de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, ocurrido en una casa del barrio Villa Rivera Indarte.

El principal sospechoso es Pablo Laurta, padre del niño, quien habría asesinado a ambas mujeres y luego escapado con el menor, informó el diario La Voz. Este mediodía fue detenido en Gualeguaychú tras el secuestro del nene y, además, por ser considerado el autor del doble femicidio acontecido ayer. Se espera por su próxima imputación.

Según fuentes del caso a Infobae, el chico se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades lo hallaron junto a su papá en la provincia de Entre Ríos, y se sospecha que ambos iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género había emitido temprano un pedido de captura internacional a Interpol, además de la activación del protocolo "Alerta Sofía".

Un doble femicidio que conmociona a Córdoba De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, Pablo Laurta habría ingresado armado a la casa de Luna en la calle San Pedro de Toyos durante la mañana del sábado.