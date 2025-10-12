Perdió el control de su auto, chocó contra un poste de luz y murió

Ocurrió esta mañana en San Rafael. El hombre iba acompañado por tres jóvenes que resultaron con diversas lesiones.

Un accidente vial ocurrido esta mañana en San Rafael dejó como saldo la muerte de un hombre de 39 años, quien perdió el control de su vehículo y colisionó violentamente contra un poste de luz.

El siniestro se registró alrededor de las 7.20 del domingo sobre calle Intendente Cinca, cuando la víctima Miguel Eduardo Corvalán Gómez (39) circulaba de sur a norte al mando de un Peugeot 307 acompañado por tres jóvenes de entre 20 y 22 años.

Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un poste de alumbrado público ubicado en la vereda este, frente a una vivienda de la zona.

Producto del violento impacto, Corvalán Gómez, oriundo de Tucumán, falleció en el acto, mientras que sus acompañantes resultaron con diversas lesiones y fueron asistidos por personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Uno de ellos, identificado como A. C. (22 años), fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,87 g/l de alcohol en sangre, indicaron fuentes policiales.