Una clara ratificación de libretos

La cita anual de San Rafael había despertado expectativa por la presencia del presidente a tan pocos días de las elecciones legislativas. Pero también porque se palpitaba un mano a mano fuerte entre provincia y municipio a través de sus principales autoridades. No se trataba de una pelea, ni mucho menos, pero sí del momento para fijar alguna diferencia puntual fuerte, como, por ejemplo, ocurrió con la recientemente declarada autonomía municipal sanrafaelina.

Por otra parte, Alfredo Cornejo tuvo esta vez la posibilidad de jugar en el equipo del invitado “estrella” (Milei) en un terreno bastante favorable a pesar de la localía de los hermanos Félix. Es que en esta oportunidad lo coyuntural lo favoreció al Gobernador, especialmente por la sintonía existente con la Nación en cuanto a las políticas macroeconómicas. En términos futbolísticos tendríamos que decir que jugó con abundante hinchada visitante, es decir, de su lado.

Omar y Emir Félix sabían muy bien que eran parte de una estrategia de consolidación de la figura presidencial, y sus candidatos, a días de la votación. Emir competirá el domingo 26 con chances seguras de llegar al Congreso, mientras que Omar, el intendente, desdobló la elección de concejales y en febrero seguramente sí podrá hacer valer su localía territorial.

El empresariado mendocino, no sólo el del sur provincial, dio su presente en interesante cantidad . Es un sector con el que el gobierno local no tiene motivos para plantear alguna tirantez en estos tiempos. Y algunos de los más cercanos a él desde lo metodológico forman parte de la actual gestión.

De todos modos, los reclamos que se escucharon, tanto de parte del titular de la Cámara anfitriona del encuentro como de otros empresarios que dieron sus puntos de vista a los periodistas, son similares a los que se expresan en cualquier otro evento de estas características. Y forman parte de una carpeta cada vez más gruesa de promesas que el Ejecutivo Nacional acumula en base a dichos reclamos, los que, se presume, algún día serán tenidos en cuenta.

Por el lado del presidente, cuando le tocó hablar sorprendió mucho por sus elogios a Mendoza. Esta vez no fue monotemático con sus propuestas y logros. Desde el cornejismo los más eufóricos señalaron que el presidente valoró con sus dichos la gestión provincial desde 2015 a la fecha. Pero lo que corresponde advertir, sin temor a equivocarse, es que Milei también se mostró asesorado cuando dijo que “Mendoza aparece como el futuro que queremos construir en toda la Argentina”, señalando para ello la capacidad de la provincia para generar desarrollo a partir del esfuerzo privado. “Mendoza es la prueba de cómo la libertad y el capital privado pueden crear casi de la nada una industria de calidad mundial. Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos…”.

Fueron apreciaciones elogiosas hacia el ciclo de Cornejo, por qué no, pero que en mucho coinciden con una referencia a la etapa fundacional de la producción mendocina, como resultado del esfuerzo para dominar esta rebelde geografía, hace ya muchas décadas. Y de alguna manera eso dio a entender Milei cuando rescató como ejemplo el surgimiento productivo del Valle de Uco, aunque encontrándose, como estuvo el jueves, en pleno oasis del sur provincial. Menos mal que casi de inmediato corrigió amplió sus elogios y señaló que dicho “fenómeno” no se detuvo en el Valle de Uco y se expandió por el resto de Mendoza y provincias “aledañas”. Quedará como una anécdota incómoda para los empresarios y productores sanrafaelinos.

En lo que se refiere al discurso del Gobernador, bastante extenso, conforme su costumbre, dejó para el final la reiteración, necesaria, por cierto, del anclaje con la autoridad nacional: la total adhesión a las reformas estructurales que moviliza con distintos esmero y éxito el gobierno nacional, postura que siempre adoptó y con la que Cornejo reiteradamente justificó su respaldo a la actual conducción de la Nación.

“Desde el primer momento nos propusimos colaborar con todas las herramientas que están a nuestro alcance para que el presidente Milei, que expresa una auténtica voluntad de cambio, tenga éxito”.

Por esa razón volvió a comprometer a su conducción en la provincia con la estabilidad planteada desde la conducción nacional. “Estamos en el camino correcto, con una cultura de trabajo y una vocación por crecer que en San Rafael encuentra una de sus expresiones más genuinas”, terminó diciendo con énfasis el Gobernador.

Una palmada a los sanrafaelinos de la que también pueden sentirse destinatarios los hermanos Félix. ¿Por qué no? Para discutir hay momentos propicios. Además, Cornejo ya había marcado sus disidencias con la conducción departamental en pasajes de su discurso, en especial, como ya se dijo, cuando abordó el controvertido asunto de la autonomía local.

Los números que siempre inquietan

Mientras tanto, hay ciertas dudas sobre el comportamiento de los votantes el domingo 26, a pesar de que Mendoza es una de las provincias en las que el fenómeno libertario aparece consolidado. Se produjo una baja no menor de la imagen del oficialismo en casi todo el país. Es por ello que, más allá de sonrisas y gestos de afecto, el radicalismo de Cornejo ha decidido poner mucho esfuerzo en la promoción de sus propios candidatos, es decir, los que estarán en la boleta de los candidatos provinciales y municipales en cada zona de la provincia.

En Cambia Mendoza no quieren ninguna sorpresa en la noche de la elección. Por lo menos, nada que no haya sido tenido en cuenta como probable. Entre otras razones porque la última parte de este segundo gobierno de Cornejo va a necesitar de respaldo sólido y seguro en las bancas legislativas y algunos dirigentes cercanos al Gobernador consideran que la imagen de Petri, el primer candidato a cargos nacionales, ya se encuentra lo suficientemente promocionada al estar asociada a la figura del presidente Milei.

Además, habría posibilidades de algunos números más para la lista de Petri de parte de votantes del espacio que formaron demócratas y libertarios no petristas, que no quisieron compartir nada con el cornejismo.

Por último, desde Provincias Unidas, que con Difonso a la cabeza aprovechó el almuerzo en San Rafael para hacerse notar, tienen como objetivo romper la polarización que, según sus dirigentes, pretenden La Libertad Avanza y el peronismo.