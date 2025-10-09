Cornejo y Félix se cruzaron por la autonomía municipal en el almuerzo de las Fuerzas Vivas

El encargado de instalar el tema en la agenda del encuentro fue el propio Félix, quien dedicó parte de su discurso a remarcar la “importancia de la autonomía municipal”.

En el evento, que contó con la presencia del presidente Javier Milei, el jefe comunal pidió al mandatario provincial “que escuche la demanda de los departamentos ” y defendió el proceso de autonomía recientemente aprobado en su municipio.

“Quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos escuchar la demanda de todos aquellos que quieren un Sur mendocino creciente y desarrollado, en la diversidad de ideas, que yo valoro, y donde exista el diálogo como herramienta del consenso”, sostuvo el dirigente peronista.

En esa línea, agregó que coincide con los reclamos dirigidos a la Provincia y a la Nación, aunque también reconoció su responsabilidad como jefe comunal. “ Fue la Cámara de Comercio la que pidió la autonomía municipal y hace unos días la pudimos aprobar ”, remarcó Félix.

El intendente hizo referencia a la ordenanza de autonomía municipal sancionada el 24 de septiembre por el Concejo Deliberante de San Rafael.

A su vez, explicó que el proceso de implementación se extenderá durante 150 días. “El espíritu es seguir trabajando en este tema, teniendo como ejes tres grandes rectores: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ordenanza aprobada”, subrayó.

Cornejo calificó el debate como “insustancial”

Tras la exposición de Félix, fue el turno del gobernador Alfredo Cornejo. En su intervención, el mandatario abordó de manera directa el tema de la autonomía municipal, aunque lo relativizó al considerar que se trata de una discusión “insustancial” y “repetida”.

“Sé que algunos estarán esperando que hoy me extienda en el tema ya remanido de la autonomía municipal. Si es así, lamento defraudar la expectativa, porque considero que es una discusión insustancial”, expresó el Gobernador, bajo la mirada atenta del presidente Milei, quien ingresó al salón antes de su discurso.

Javier Milei Fuerzas VIvas El presidente Javier Milei observando el discurso del gobernador, Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno de Mendoza.

Cornejo argumentó que, en el marco actual, “no existe ningún impedimento para darle calidad a una gestión municipal”. En ese sentido, señaló que detenerse en esa disputa “no ayuda a resolver ninguno de los asuntos que realmente le interesan a los sanrafaelinos”.

En lugar de concentrarse en debates institucionales, el mandatario redirigió la atención hacia lo que considera el verdadero desafío: la economía y la generación de riqueza.

“El debate de fondo, acá y en toda la Argentina, es cómo creamos mejores condiciones para que el sector privado pueda generar riqueza y activar un círculo virtuoso de la economía que mejore las condiciones de vida”, concluyó Cornejo.

La respuesta de Félix

Luego del almuerzo, y ya sin la presencia de Cornejo ni de Milei debido a que partieron hacia la Ciudad de Mendoza, Omar Félix convocó a una conferencia de prensa donde respondió a las declaraciones del gobernador.

“Es una respuesta de tipo político. Le puedo contestar con 40.000 ejemplos, pero le pongo uno: nosotros, para cortar un árbol, tenemos que pedirle permiso a Recursos Naturales de Mendoza”, señaló el intendente.

Cornejo Fuerza Vivas El gobernador, Alfredo Cornejo en su discurso en el almuerzo de las Fuerzas Vivas. Ramiro Ríos / Los Andes.

La autonomía se metió en la campaña nacional

El debate por la autonomía municipal trascendió el evento y se metió en la campaña nacional. Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix (Fuerza Justicialista Mendoza) y Jorge Difonso (Provincias Unidas - Defendamos Mendoza) participaron del almuerzo realizado en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano” y analizaron el cruce entre el intendente sanrafaelino y el gobernador.

El presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Emir Félix, defendió la iniciativa impulsada por su hermano y destacó que se encuentra “dentro del marco constitucional”.

“La autonomía municipal es una vieja demanda que inclusive hemos compartido con la Cámara de Comercio durante muchos años y que estamos avanzando en el marco, como dijo bien Omar de los tres principios: la ordenanza municipal, la Constitución provincial y la Constitución nacional”, sostuvo.

Por su parte, el actual diputado provincial de La Unión Mendocina, Jorge Difonso consideró positivo que el tema vuelva a ponerse en debate, aunque planteó una mirada diferente.

“Lo veo bien, porque permite tener más herramientas para gestionar. Pero tengo propuestas concretas que apuntan más a la regionalización que al trabajo aislado. Creo que los municipios se tienen que asociar en un esquema de gobernanza de aliados”, concluyó el tres veces intendente de San Carlos.