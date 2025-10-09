9 de octubre de 2025 - 18:22

El gesto de Javier Milei que molestó a Omar Félix: "le faltó el respeto a la gente de San Rafael"

Durante el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas, Javier Milei no saludó al intendente del departamento sureño.

El presidente participó del almuerzo de las Fuerzas Vivas y, al ingresar al salón, omitió el saludo al jefe comunal. Félix consideró que la visita tuvo un “fin político”.

El presidente participó del almuerzo de las Fuerzas Vivas y, al ingresar al salón, omitió el saludo al jefe comunal. Félix consideró que la visita tuvo un “fin político”.

Foto:

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

Este jueves San Rafael se convirtió en el epicentro político de la provincia con la presencia del presidente Javier Milei en el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio del departamento sureño. En su corta estadía, el mandatario tuvo un gesto que provocó la molestia del intendente sureño, Omar Félix.

Leé además

El presidente Javier Milei es recibido por el gobernador Alfredo Cornejo en San Rafael

Llegó el presidente Javier Milei a San Rafael y arranca la esperada visita

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael

Cuáles son las demandas de las cámaras empresarias del Sur al presidente Javier Milei

Por Sandra Conte

Es que al ingresar al salón, el mandatario nacional saludó a todos los integrantes de la mesa principal, excepto a una persona y se trató justamente del propio Félix.

Una vez finalizado el acto protocolar y tras la partida de Milei hacia la Ciudad de Mendoza, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al episodio y analizó el discurso presidencial.

“No me preocupa, en lo personal, que alguien me falte el respeto. Me preocupa que le falten el respeto a los sanrafaelinos”, expresó Félix.

El intendente de San Rafael, Omar Félix
El intendente de San Rafael, Omar Félix

El intendente de San Rafael, Omar Félix

El hecho ocurrió luego de que el dirigente peronista pronunciara su discurso. Es la primera vez que un intendente participa como orador en el acto central del almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Minutos antes de que el gobernador Alfredo Cornejo iniciara su intervención, se apagaron las luces del salón y el presidente ingresó acompañado por su hermana, Karina Milei, y custodiado por cuatro agentes federales. Luego tomó asiento en la mesa principal.

Ya en su lugar, Milei saludó a cada uno de los presentes. Sin embargo, cuando Félix extendió la mano para saludarlo, el mandatario optó por dirigirse a la vicegobernadora Hebe Casado, dejando "pagando" al intendente con el saludo sin responder.

El presidente Javier Milei saludando a los presentes en el almuerzo de las Fuerzas Vivas
El presidente Javier Milei, saludando a la vicegobernadora, Hebe Casado, en el almuerzo de las Fuerzas Vivas y en un costado, el intendente de San Rafael, Omar Félix, esperando el saludo del jefe de Estado.

El presidente Javier Milei, saludando a la vicegobernadora, Hebe Casado, en el almuerzo de las Fuerzas Vivas y en un costado, el intendente de San Rafael, Omar Félix, esperando el saludo del jefe de Estado.

En su descargo, Félix aclaró que no hubo intercambio de palabras con el presidente y consideró que su visita a San Rafael tuvo un fin político.

“No cambiamos palabras, ni siquiera me saludó, pero no tengo problema, está en todo su derecho de no hacerlo. Acá venimos a escuchar más que a hablar. Si venimos a hablar más que a escuchar es porque estamos haciendo campaña política”, señaló el jefe comunal.

Además, el intendente calificó el encuentro como un evento “de tipo político” y cuestionó la actitud del mandatario nacional.

“Nos encontramos con un evento de tipo político, casi agresivo en la irrespetuosidad y en la negación hacia no a la figura de Omar Félix, sino al lugar de la intendencia. Cuando se le falta a un intendente se le está faltando el respeto a la población que representa”, finalizó el intendente de San Rafael.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei en San Rafael

Javier Milei: "Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos"

Por Redacción Política
Paul Krugman criticó el salvataje de Trump a la Argentina.

Un premio Nobel de Economía criticó el auxilio de Estados Unidos a la Argentina

Por Redacción Economía
Javier Milei celebró el auxilio de EE.UU. y reiteró que Luis Caputo es “el mejor ministro de Economía de la historia.

Milei celebró la venta de pesos argentinos al Tesoro de Estados Unidos y reiteró su apoyo a Luis Caputo

Por Redacción Economía
El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza. 

Javier Milei se abrazó al "calor violeta" de Mendoza, pero no zafó de la seguidilla de protestas

Por Martín Fernández Russo