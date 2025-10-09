El gesto de Javier Milei que molestó a Omar Félix: "le faltó el respeto a la gente de San Rafael"

Este jueves San Rafael se convirtió en el epicentro político de la provincia con la presencia del presidente Javier Milei en el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas , organizado por la Cámara de Comercio del departamento sureño. En su corta estadía, el mandatario tuvo un gesto que provocó la molestia del intendente sureño, Omar Félix .

Cuáles son las demandas de las cámaras empresarias del Sur al presidente Javier Milei

Es que al ingresar al salón, el mandatario nacional saludó a todos los integrantes de la mesa principal, excepto a una persona y se trató justamente del propio Félix.

Una vez finalizado el acto protocolar y tras la partida de Milei hacia la Ciudad de Mendoza, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al episodio y analizó el discurso presidencial.

“No me preocupa, en lo personal, que alguien me falte el respeto. Me preocupa que le falten el respeto a los sanrafaelinos ”, expresó Félix.

El hecho ocurrió luego de que el dirigente peronista pronunciara su discurso. Es la primera vez que un intendente participa como orador en el acto central del almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Minutos antes de que el gobernador Alfredo Cornejo iniciara su intervención, se apagaron las luces del salón y el presidente ingresó acompañado por su hermana, Karina Milei, y custodiado por cuatro agentes federales. Luego tomó asiento en la mesa principal.

Ya en su lugar, Milei saludó a cada uno de los presentes. Sin embargo, cuando Félix extendió la mano para saludarlo, el mandatario optó por dirigirse a la vicegobernadora Hebe Casado, dejando "pagando" al intendente con el saludo sin responder.

El presidente Javier Milei saludando a los presentes en el almuerzo de las Fuerzas Vivas El presidente Javier Milei, saludando a la vicegobernadora, Hebe Casado, en el almuerzo de las Fuerzas Vivas y en un costado, el intendente de San Rafael, Omar Félix, esperando el saludo del jefe de Estado.

En su descargo, Félix aclaró que no hubo intercambio de palabras con el presidente y consideró que su visita a San Rafael tuvo un fin político.

“No cambiamos palabras, ni siquiera me saludó, pero no tengo problema, está en todo su derecho de no hacerlo. Acá venimos a escuchar más que a hablar. Si venimos a hablar más que a escuchar es porque estamos haciendo campaña política”, señaló el jefe comunal.

Además, el intendente calificó el encuentro como un evento “de tipo político” y cuestionó la actitud del mandatario nacional.

“Nos encontramos con un evento de tipo político, casi agresivo en la irrespetuosidad y en la negación hacia no a la figura de Omar Félix, sino al lugar de la intendencia. Cuando se le falta a un intendente se le está faltando el respeto a la población que representa”, finalizó el intendente de San Rafael.