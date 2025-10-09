Cuáles son las demandas de las cámaras empresarias del Sur al presidente Javier Milei

es Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear , señaló que, para las cámaras empresarias del sur de Mendoza es un hito estar participando en este Almuerzo de las Fuerzas Vivas (por la presencia del intendente Omar Félix, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei ).

Indicó que, con los presidentes de las cámaras de San Rafael y de Malargüe comparten una visión de obviar los límites geográficos y empezar a trabajar como la Región Sur, en conjunto los tres departamentos.

Y poder transmitir ese modelo de trabajo del sector privado al público, como ya sucedió, porque los intendentes Celso Jaque, Alejandro Molero y Omar Félix empezaron a diseñar un cronograma de trabajo regional.

“Hoy tenemos la presencia no sólo de autoridades departamentales y provinciales, sino del presidente Javier Milei. Creo que para el sur de la provincia es muy meritorio y también es bueno que la Cámara de San Rafael pueda manifestarle cuáles son las necesidades de la región, que no son las mismas que en la zona Norte”, comentó.

Precisó que tienen ciertas particularidades que no se observan en el resto de la provincia, “y que hagan foco hoy en este evento es muy importante”.

Demandas del Sur

En cuanto a las demandas locales, Labay indicó que uno de los lemas que comparten en las cámaras es “menos impuestos, más pymes”, por lo que esperan que se siga bajando la carga impositiva, que el Estado sea cada vez más chico, para que las empresas crezcan y puedan generar empleo genuino. “El motor de la economía son las pymes, las empresas que generan trabajo”, indicó.

Añadió que las entidades del Sur vienen trabajando en la ampliación del Paso Pehuenche, que hoy es solamente un paso turístico y quieren que sea uno de carácter comercial, para todo tipo de carga.

Para eso, se requiere la habilitación por más horas y, si bien ya existe la infraestructura, “se necesita gestión del sector nacional en cuanto a coordinar lo ARCA, Aduana, Senasa, que es muy importante y sí tiene incidencia directa presidencial”. Sumó que también se viene trabajando en un proyecto más ambicioso, más a largo plazo, que es el Paso de Las Leñas.