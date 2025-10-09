9 de octubre de 2025 - 12:59

Llegó el presidente Javier Milei a San Rafael y arranca la esperada visita

La agenda de Javier Milei este jueves en Mendoza incluye el agasajo de las fuerzas vivas de San Rafael y una caminata por la peatonal Sarmiento.

El presidente Javier Milei es recibido por el gobernador Alfredo Cornejo en San Rafael

El presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa Luis Petri llegan a San Rafael

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por su lado, el gobernador Alfredo Cornejo arribó en un helicóptero de la Policía que partió de la capital mendocina.

Milei ya se encuentra en el predio donde se realiza el agasajo de las fuerzas vivas del departamento. Acaba de brindar su discurso del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega.

Le siguen en la lista de oradores el intendente de San Rafael, Omar Félix; y el gobernador Cornejo. El cierre corre por cuenta del presidente Milei.

Noticia en desarrollo.

