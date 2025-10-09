Llegó el presidente Javier Milei a San Rafael y arranca la esperada visita

La agenda de Javier Milei este jueves en Mendoza incluye el agasajo de las fuerzas vivas de San Rafael y una caminata por la peatonal Sarmiento.

El presidente Javier Milei es recibido por el gobernador Alfredo Cornejo en San Rafael

El presidente Javier Milei llegó al aeropuerto de San Rafael, en compañía del ministro de Defensa Luis Petri y la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario Karina Milei. También arribó al aeropuerto sureño en compañía de la diputada nacional Lilia Lemoine.

Por su lado, el gobernador Alfredo Cornejo arribó en un helicóptero de la Policía que partió de la capital mendocina.

Milei ya se encuentra en el predio donde se realiza el agasajo de las fuerzas vivas del departamento. Acaba de brindar su discurso del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega.

Le siguen en la lista de oradores el intendente de San Rafael, Omar Félix; y el gobernador Cornejo. El cierre corre por cuenta del presidente Milei.

La agenda de Javier Milei este jueves en Mendoza será más extensa de lo previsto originalmente. Fuentes de Casa de Gobierno y de La Libertad Avanza Mendoza confirmaron a Los Andes que a la participación ya establecida en el sur provincial se sumó una parada en el microcentro de la Capital.

Noticia en desarrollo.