Mauricio Macri volvió a respaldar al oficialismo y comparó la situación actual con la del 2019

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri , volvió a respaldar al oficialismo para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre , y alertó que las “terceras vías” terminan siendo funcionales al kirchnerismo por dividir el voto opositor.

El mensaje del exmandatario surgió como cita a una publicación en la red social X de Fernando de Andreis , candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, quien comparó la coyuntura actual con las PASO de 2019 .

"Un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina. No votaron a Alberto Fernández pero lo hicieron ganar. Una desgracia", escribió.

Macri replicó ese mensaje y coincidió: "La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente", publicó el exmandatario.

De Andreis, quien fue secretario general de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos , afirmó que la elección del 26 de octubre tendrá una “naturaleza totalmente binaria” , al plantear que solo hay dos opciones reales: el oficialismo o el kirchnerismo.

Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente. https://t.co/ifJWiAicKS

"La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien", publicó.

Más abajo sumó: "Cada voto que no vaya a nuestra alianza va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman, los Pietragala. Ya sabemos qué pasa después".

El diagnóstico de Macri llegó mientras el expresidente se encuentra de viaje en Europa junto a su familia. Cabe recordar que hace unos días visitó la quinta de Olivos, donde se reunió con el presidente Milei tras más de un año de distanciamiento político.