Javier Milei se reunirá hoy con Mauricio Macri en Olivos

Aún no hay horario confirmado. Después de cierto distanciamiento, la última reunión entre ambos fue el domingo pasado, también en la Quinta de Olivos.

Javier Milei y Mauricio Macri. (archivo)

Javier Milei y Mauricio Macri. (archivo)

El presidente Javier Milei volverá a reunirse hoy en la Quinta de Olivos con el titular de PRO, Mauricio Macri. Según trascendió, el objetivo del encuentro es seguir recomponiendo el vínculo tras los roces de los últimos meses.

La última vez que se dieron se vieron las caras fue el domingo pasado, también en Olivos, después de un año de distanciamiento. Ahora la cita fue programada para este viernes, aún sin horario confirmado, ya que ambos tienen planeado viajes en breve.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, Milei tendría en agenda un viaje a Entre Ríos para el sábado, para seguir encabezando la campaña electoral de cara al 26 de octubre. Por su parte, Macri tendría pautado abandonar Buenos Aires el domingo.

Javier Milei y Mauricio Macri se volverán a reunir.

El alejamiento entre ambos se había producido en medio de una tensión política, que se fue creando y que tuvo su pico en las elecciones porteñas de mayo pasado. En aquel momento, La Libertad Avanza (LLA) logró imponerse al PRO en su bastión.

En ese marco, Macri había lanzado duras críticas contra el partido libertario por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato. A la vez, Milei lo tildó de "llorón" en el mismo día de la votación. Hacía rato que habían quedado atrás los periódicos encuentros en los que ambos degustaban un menú fijo de milanesas con ensalada.

Los meses pasaron y el oficialismo comenzó a acumular traspiés políticos tras aquel triunfo porteño. Acto seguido, el Gobierno comenzó a ver la necesidad de recomponer el vínculo con los espacios políticos y gobernadores de la oposición dialoguista.

Con ese objetivo, varios funcionarios y hasta el propio presidente vienen realizando reuniones para tratar de alinear nuevamente a la oposición menos dura y evitar en el futuro episodios desfavorables. Un ejemplo de esto último son los nuevos cachetazos en el Congreso.

