Crece la polémica por José Luis Espert: advierten que tuvo "apoyo peronista" en su campaña de 2021

El supuesto financiamiento narco en la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 abrió un sinfín de versiones en el ambiente político. La cosa es que el libertario se encuentra en el centro de la polémica, a tal punto que desde el Gobierno “intentaron soltarle la mano”. El propio Javier Milei decidió respaldarlo.
Ahora, el presidente del partido Unite, José Bonacci, aseguró que el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo, le confesó que, en la campaña para diputado nacional de 2021, el libertario “tenía aguante de un sector peronista”.
“Sotelo me dijo que quien respaldó con su agrupación la candidatura presidencia de Espert en 2019 y la de 2021 tenía aguante de un sector peronista”, expresó Bonacci en declaraciones a Radio Splendid.
Lo de Espert fue “avaricia”, asumió
El dirigente, que supo ser concejal en Rosario y es padre de la diputada libertaria Rocío Bonacci, sostuvo que el caso de Espert fue una “mezcla de tontudez, avaricia e ignorancia”.
El elegido por Milei para la Provincia de Buenos Aires fue acusado por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y en espera de su extradición a los Estados Unidos.
Y manifestó que todo eso junto genera “un cóctel peligrosísimo”. Sobre la entrevista de ayer de Espert, señaló que “fue más de imputado que de candidato a diputado”. El excandidato a presidente quedó en ridículo al intentar justificarse ante las acusaciones, pero generó que los señalamientos aumentaran.