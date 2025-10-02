Crece la polémica por José Luis Espert: advierten que tuvo "apoyo peronista" en su campaña de 2021

Así lo advirtió José Bonacci, presidente del partido Unite, revelando su fuente: el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo. En dicho año, Espert buscaba banca como diputado nacional.

El supuesto financiamiento narco en la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 abrió un sinfín de versiones en el ambiente político. La cosa es que el libertario se encuentra en el centro de la polémica, a tal punto que desde el Gobierno “intentaron soltarle la mano”. El propio Javier Milei decidió respaldarlo.

Ahora, el presidente del partido Unite, José Bonacci, aseguró que el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo, le confesó que, en la campaña para diputado nacional de 2021, el libertario “tenía aguante de un sector peronista”.

“Sotelo me dijo que quien respaldó con su agrupación la candidatura presidencia de Espert en 2019 y la de 2021 tenía aguante de un sector peronista”, expresó Bonacci en declaraciones a Radio Splendid.

Lo de Espert fue “avaricia”, asumió El dirigente, que supo ser concejal en Rosario y es padre de la diputada libertaria Rocío Bonacci, sostuvo que el caso de Espert fue una “mezcla de tontudez, avaricia e ignorancia”.

El elegido por Milei para la Provincia de Buenos Aires fue acusado por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y en espera de su extradición a los Estados Unidos.